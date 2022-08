Slapen in een sixpack bier of op het water: tien bijzondere overnachtingen

1. Op stal

Bij boutique B&B Crash’Nstay in het Brabantse Sprang-Capelle slaap je in een voormalige paardenstal. De houten paardenboxen met dikke muren zijn omgetoverd tot drie authentieke sfeervolle slaapkamers, een keuken en een badkamer. Vanuit de living kijk je uit over de boomgaard en landerijen. Het ontbijt wordt geserveerd wanneer jij wilt en bestaat uit lokale producten. Zin in wellness? De sauna en hottub kun je apart reserveren.



Prijs: €129 per nacht (excl. ontbijt, toeristenbelasting, servicekosten). Crashnstay.com

2. Pracht en praal

Volledig scherm Je kunt slapen in deze Stadspoort. © RV

Volledig scherm Een kamer in de Stadspoort van Middelburg.. © RV

Stadspoort De Koepoort in Middelburg werd in 1735 gebouwd door de beroemde architect Jan de Munck en beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. Het barokke gebouw herbergt twee prachtige appartementen. Vanaf hier loop of fiets je gemakkelijk naar musea, winkels, gezellige terrassen en restaurants in het pittoreske stadje.



Prijs: vanaf €250 voor 2 nachten, excl. ontbijt (1 nacht is niet mogelijk). Koepoort.com

3. Biertje?

Volledig scherm © RV

Een droom voor elke bierliefhebber: slapen in een bierblikje! Het kan in dit mini-‘bierhotel’ op tien minuten van het strand van Castricum. In het halfronde bed passen twee personen, er is een douche en zelfs een klein keukenblok met vaatwasser. In de koelkast staan zes ijskoude biertjes voor je klaar waarvan je geniet op je eigen terras. Om de omgeving te verkennen zijn fietsen te huur. Let op: deze accommodatie is niet voor kinderen.



Prijs: vanaf €149 per nacht, €179 per weekend (+ €150 borg, excl. ontbijt en €20 schoonmaakkosten). Sixpackovernachting.nl

4. Tarzan & Jane

In je bed luisteren naar het geritsel van de bladeren en wakker worden van zingende vogels. Op verschillende plekken in Nederland kun je slapen in een boomhut of tree lodge; lekker knus met z’n tweeën of gezellig met het hele gezin. Je kunt kiezen uit een Boomhut Suite of Boomhut Family.



Prijs: vanaf €99 (laagseizoen) of €159 (hoogseizoen) per nacht, excl. ontbijt. Boomhutovernachtingen.nl

5. Schots en scheef

Volledig scherm © Taco van der Werf Photography

In de wereldberoemde Rotterdamse kubuswoningen van architect Piet Blom staat geen muur recht. De meeste kubussen zijn bewoond, maar in een aantal huizen kun je via Stayokay een nachtje in dit architectonische hoogstandje ervaren. Je slaapt romantisch samen (dan heb je een eigen ingang) of in een gezellige familiekamer.

On a budget? Een kamer delen met anderen kan ook.



Prijs: een privékamer voor 2 pers. kost €114 per nacht, incl. ontbijt. Een gedeelde kamer voor 4 pers. kost €44,25, incl. ontbijt. Stayokay.com

6. In hogere sferen

Volledig scherm Watertoren Vlissingen. © Welcome.in

Midden in Vlissingen, op loopafstand van het strand, staat een watertoren uit 1896 waar je met wel 16 personen kunt logeren. Op verschillende verdiepingen zijn meerdere slaap- en badkamers, een sauna, een gezellige huiskamer en riante (woon)keuken.

Helemaal bovenin, op 36 meter hoogte, heb je vanuit de uitkijktoren een spectaculair uitzicht op de zee en het eiland Walcheren. In de tuin kun je chillen en barbecueën terwijl de kinderen spelen op de trampoline. Aanrader voor een familiereünie.



Prijs: afhankelijk van het aantal personen en het boekingsmoment. Watertorenvlissingen.com

7. In je eigen bubbel

Volledig scherm Slapen in een bubbeltent. © RV

Van april tot november kun je bij camping A-hoeve in Luddeweer (Groningen) slapen in een doorzichtige bubbeltent. De ronde tweepersoonstent is vrijwel helemaal transparant, waardoor je letterlijk in je eigen bubbel ligt. Op deze plek van Nederland is weinig tot geen lichtvervuiling, ideaal dus om samen naar de sterren te kijken. Maar ook overdag kun je genieten van een prachtig uitzicht over het Groningse landschap.



Prijs: va. €125, incl. ontbijt en schoonmaakkosten. A-hoeve.nl

8. Aan boord

Volledig scherm © Vaarhuis

Bijzonder: in je vakantiehuis varen door Friesland. Terwijl jij lekker ontspant op het bovendek, vaart een schipper je over de Friese meren en legt aan op allerlei plaatsen. Je kunt op één plek blijven of een meerdaagse vaartocht maken. Ook zijn er verschillende arrangementen, zoals een nachtvaart, dinner cruise of een tocht door een prachtig stiltegebied.

Na het aanmeren verdwijnt de schipper zodat je privacy hebt. Keuken en ruime badkamer met douche zijn aan boord. De luxe vaarboot Black Pearl heeft ook nog een dakterras met vanuit de living en de slaaphutten een fantastisch uitzicht over het water.



Prijs: vanaf €185 of €225 (luxe) per nacht op basis van twee personen. Vaarhuis.nl

9. Te land, ter zee en in de lucht

Op Camping Land uit Zee in Wieringerwerf (Noord-Holland) kun je slapen in verschillende rij-, voer- of vaartuigen. Wat dacht je van een oude Rotterdamse tram, een klassieke ‘hondenkop’ (treinstel), een luxe speedboot, een vliegtuig of een echte Lynx-helikopter van de Britse Royal Air Force?

En voor muziekliefhebbers heeft de camping de touringcar waarmee onder andere de band U2 door Europa crosste. De recreatieterrein ligt vlakbij het strand en het IJsselmeer waar je kunt zonnen, zwemmen, surfen en kiten.



Prijs: va. €95 (helicopter) tot €240 voor de ‘hondenkop’; incl. schoonmaakkosten en opgemaakte bedden. Campinglanduitzee.nl

10. Überchique glamping

In de gemeente Leudal in het glooiende Limburg ligt Buitengoed de Gaard. Hier staat de monumentale herenboerderij Aldenhoven. Op de rondom gelegen weides staan diverse charmante accommodaties die niets meer van doen hebben met kamperen. De twee pipowagens zijn van binnen zeer luxueus uitgevoerd en hebben vloerverwarming, een vaatwasser, elektrisch verstelbare bedden en ja hoor, wifi. Top of the bill is Le petit chateau; in de 19de eeuw gebouwd als muziekkiosk voor de plaatselijke harmonie die hier op zondagochtend voor de heerboer speelde. De oorspronkelijke kiosk vind je nog steeds terug in het torenkamertje, waar je slaapt onder een zeshoekig houten dak. De Gaard heeft een verwarmd zwembad en biedt vele extra’s, zoals een trampoline, tafeltennistafel, speeltoestellen, kinderboerderij en bibliotheek. Iedere accommodatie heeft bovendien een privé hottub. Geen wonder dat Jan Rot hier een trouwe klant was.



Prijs: vanaf €500 voor een weekend/midweek (pipowagen) buiten het hoogseizoen. Buitengoeddegaard.nl