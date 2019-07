Slecht nieuws voor festivals en campings: onweer en stortbuien op komst

LIVE: Vermomde kroongetui­ge Nabil B. tijdens verhoor direct uitgeschol­den door verdachte

15:13 In de extra beveiligde rechtbank is vandaag het monsterproces Marengo hervat. In dit proces staan Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en veertien andere verdachten terecht op verdenking van vijf moorden, drie mislukte moordpogingen en het voorbereiden van nog eens drie moorden. Het is een van de grootste strafprocessen in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman doet verslag van het eerste verhoor van kroongetuige Nabil B.