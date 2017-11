Slimme auto heeft last van domme bestuurder

Volgens de RAI zijn de autokopers in de dealershowroom met andere zaken bezig. ,,Het esthetische deel voert de boventoon bij de aanschaf van een auto. De kleur lak, de velgen en de stoelen. De veiligheidsvoorzieningen komen helaas vaak op de tweede plaats’’, zegt RAI voorzitter Steven van Eijck. De RAI weet niet precies hoe dat komt en wil laten onderzoeken waarom de dealer bij de verkoop niet veel meer nadruk op de veiligheid van de auto legt.



Van Eijck: ,,De persoonlijke en maatschappelijke impact van een (dodelijk) verkeersongeval is enorm. Nieuwe technologische ontwikkelingen in auto’s kunnen nu en in de toekomst echt het verschil gaan maken. Die systemen zijn juist ontwikkeld om de veiligheid te vergroten, maar dan moeten ze wel optimaal worden benut. De grootste uitdaging is niet de technologie, maar de aanschaf en het gebruik ervan. Wij moeten samen als industrie, retail en automobilisten de handen ineen slaan om de bekendheid met en kennis over deze systemen te vergroten.’’



Verkeerspsycholoog Ilse Harms van Connecting Mobility noemt het ‘bizar’ dat de veiligheidssystemen niet worden gebruikt. ,,Het is geen onwil van de automobilist. Ze weten niet dat het in de auto zit. De systemen staan opgesomd in een lange lijst met opties en vaak staat er niet bij wat het doet.’’ Volgens haar geeft de dealer onvoldoende instructie. En de namen van de veiligheidssystemen zijn vaak cryptisch. ,, Als dan ook iedere fabrikant er een andere naam voor heeft, wordt de bekendheid er niet beter op. Bij de een is het lane keeping, bij de ander lane assist. Daar zou wel enige uniformiteit in mogen komen.’’



De veiligheidssystemen zijn u nog veelal voorbehouden aan duurdere auto’s, maar volgens de industrie komen ze ook in rap tempo beschikbaar voor goedkope auto’s.