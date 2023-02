Slimme meter nachtmerrie voor echtpaar: stroomverbruik zes keer zo hoog, maar Greenchoice doet niets

Frits (63) overleed na val met fiets over balk die in Amsterdam­se Bos werd neergelegd: ‘Het was een moordwapen’

Frits van de Voort (63) viel met zijn mountainbike over een houten balk die ineens op het parcours lag in het Amsterdamse Bos. Volgens de politie zou de balk mogelijk opzettelijk zijn neergelegd. Justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot opheldering. ,,Het was een moordwapen.”

7 februari