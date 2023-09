Slotstuk van een ongekende klopjacht: van de moord op Peter R. de Vries tot het oppakken van Faissal Taghi

Ridouan Taghi stoomde zijn zoon Faissal (22) klaar als opvolger: ‘Hij is tweede man van de organisa­tie’

Met de arrestatie van de oudste zoon zit na Ridouan Taghi ook zijn troonopvolger in de gevangenis. Op zijn 22ste trok Faissal volgens opsporingsdiensten al - noodgedwongen - aan de touwtjes van het misdaadimperium. Wie is deze man? Over vrachtwagens vol geld die naar Nederland komen, investeren in een ijsfabriek in Marokko en de eerdere arrestatie van handlangers.