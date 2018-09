Sluiting sociale werkplaats fnuikt baankansen gehandicapte

De Participatiewet pakt averechts uit voor mensen die voor de invoering nog op de wachtlijst stonden voor een werkplek in de sociale werkplaats. Hun kans op een baan is drastisch afgenomen en als het al lukt zijn ze vaker afhankelijk van een uitkering naast het werk.

In 2015 sloot het kabinet de toegang tot de sociale werkvoorziening voor nieuwe gevallen. Kwam in de jaren voor de sluiting nog de helft van de mensen op de wachtlijst aan het werk, sindsdien blijkt slechts 30 procent van de oorspronkelijke doelgroep in de twee jaar erna een baan te hebben gevonden. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die vandaag verschijnt.

Arbeidsbeperking

De conclusie van het SCP staat haaks op het doel van de Participatiewet: die moest er juist voor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zouden komen. Dit streven is vooralsnog niet gerealiseerd voor de groep mensen die voorheen in aanmerking kwamen voor een plek in de sociale werkvoorziening, concluderen de onderzoekers.

,,Het afsluiten van de toegang tot de sociale werkvoorziening heeft dus tot een duidelijke daling van de baankansen geleid”, stelt het SCP. In totaal gaat het om 11.000 wachtenden die vanaf 1 januari 2015 buiten de boot vielen voor een sociale werkplek. Iets meer dan 3.000 van hen vond daarna werk, waarvan drie op de tien in uitzendbanen of als oproepkracht. Slechts 51 procent vond een baan voor een jaar of langer, terwijl dit percentage in 2010 nog 65 procent bedroeg.

Van de groep mensen die erin slaagde een baan te vinden bleek 63 procent nog altijd afhankelijk van een uitkering terwijl in de jaren daarvoor dat percentage nog 58 tot 60 procent bedroeg. Mensen in de bijstand of met een Wajonguitkering hadden bovendien eerder nog een grotere kans op een baan ten opzichte van lotgenoten die niet op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening stonden. Inmiddels is dat verschil nagenoeg verdwenen. Korter gezegd, zij maken inmiddels ongeveer even weinig kans op een baan.

Beschutte plek