Sluwe bende overrompelt bejaarden met spookverhalen: 'Kwam zó zuiver over’

nep-rechercheursIn Noord-Holland en mogelijk ook elders in Nederland zijn oplichters actief die zich voordoen als rechercheurs en medewerkers van de politie. Zij doen dat om het vertrouwen te winnen van hun veelal oudere slachtoffers. In zeker vier gevallen zijn bij een huisbezoek kostbare bezittingen gestolen. De politie vermoedt dat een georganiseerde bende achter de oplichting zit. ,,Ze maken gebruik van spookverhalen.”

Slachtoffers uit Purmerend, Monnickendam en Landsmeer hebben bij de politie aangifte gedaan van beroving, zo werd dinsdagavond duidelijk in Opsporing Verzocht. Eén van hen, een 82-jarige man, deed in het opsporingsprogramma zijn verhaal. ,,Een Fries laat zich niet bedonderen, maar nu wel dus”, verzucht de man.

‘Doe de deur maar open’

Het slachtoffer was die bewuste zaterdag 19 november alleen thuis toen hij in de middag werd gebeld. De man aan de telefoon stelde zich voor als rechercheur. Hij vroeg de bewoner of hij de afgelopen jaren kostbare bezittingen was verloren. Aanleiding was de zogenaamde arrestatie van twee criminelen in het appartementencomplex van de bewoner.

De bewoner, die normaal snel in de gaten heeft wanneer hij wordt bedonderd, rook op dat moment geen onraad. ,,Ik heb vaker recherche aan de telefoon gehad. Dit kwam zó zuiver over”, vertelt hij. De zogenaamde rechercheur vertelde de man dat een collega-rechercheur voor de zekerheid bij hem langskomt voor een dubbelcheck. ,,Meneer, we willen toch echt even bij u controleren. Doe de deur maar open”, klonk het dwingend aan de telefoon.

Eenmaal binnen lukte het de oplichter om een pak geldbiljetten van de man afhandig te maken. ,,Voor de vingerafdrukken”, kreeg de bewoner te horen. ,,Ik heb daarna 112 gebeld, maar toen was de vogel al gevlogen”, vertelt het slachtoffer verbouwereerd. Hij geeft de kijkers nog een indringende boodschap mee. ,,Mensen, pas op. Probeer dat echt in je oren te knopen. Dit is geen lolletje, geen fabeltje, dit is écht.”

Dwingende telefoontjes

De serie misdrijven begon volgens de politie vermoedelijk in Alkmaar. Daar werden begin november enkele mensen op hun vaste lijn gebeld door zogenaamde politiemensen. Er zou veel worden ingebroken in hun wijk -zo luidde het verhaal - en om die reden werd de slachtoffers gevraagd waar ze hun kostbare spullen zouden bewaren. Een tijdje later werden op deze manier ook oudere mensen benaderd in Heemskerk en Beverwijk.

In eerste instantie bleef het bij zulke telefoontjes, maar later werden de oplichters brutaler en sloegen ze daadwerkelijk hun slag in Purmerend en daarna in Landsmeer en Monnickendam. ‘Slachtoffers werd op het hart gedrukt dat ze hun kostbaarheden moesten klaarleggen, waarop een huisbezoek volgde. De zogenaamde politiemensen namen de spullen vervolgens mee’, aldus de politie.

Intimiderende bende

Uit de verhalen van de slachtoffers doemt een beeld op van een bende die zeer dwingend en intimiderend te werk gaat. De slachtoffers - vaak op hogere leeftijd - worden overrompeld, bang gemaakt en zodanig onder druk gezet dat het ze niet lukt om af te haken. ,,We weten dat zulke bendes zich verplaatsen, dus het kan zijn dat ze nu buiten Noord-Holland opereren”, aldus een woordvoerder van de politie.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie is naarstig op zoek naar tips die leidt tot meer informatie over deze nog onbekende bende.