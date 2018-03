'Smartphone al heel vroeg aan banden'

Dat zegt hoogleraar Klinische Psychologie Jan Derksen van de Radboud Universiteit. De komende maanden gaat hij met huisartsengroep STIELO aan de slag met kinderen in de groeiwijk Nijmegen-Noord om een landelijk toepasbaar actieplan te ontwikkelen tegen socialemediaverslaving. Kern is dat de aanpak vroegtijdig moet beginnen. ,,Het bijstellen van de regels voor gezinnen met pubers lukt niet meer, daarvoor is het al te laat.''



Volgens Derksen is het aan banden leggen van wat hij 'schermtijd' noemt - het aantal uren per dag dat we kijken op digitale apparaten als smartphone, spelcomputer, tablet, laptop en tv - hard nodig. ,,Uit landelijk onderzoek blijkt dat te veel schermtijd leidt tot een toename van tal van psychische en lichamelijke klachten.''



Kinderen ontwikkelen massaal emotionele problemen, depressies, adhd en gedragsproblemen, blijkt uit een studie uit 2014. Ook kunnen ze zich minder goed concentreren. Derksen: ,,Een huisarts moet tegenwoordig als een kind met vermoeidheidsklachten op het spreekuur komt, niet eerst denken aan bloedonderzoek, maar vragen of het kind 's avonds en 's nachts vrij toegang heeft tot de smartphone.'' Overmatig gebruik leidt verder tot nek- en rugpijn, misvorming van de wervelkolom en verminderd gezichtsvermogen.