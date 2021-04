Smokkelen via bezoek bijna onmogelijk in coronatijd: drugs en telefoontjes nu op creatieve manieren naar bajesklanten

Aan de buitenkant van het pak stroopwafels zie je helemaal niets. Pas als je er een koek afpakt, verschijnt er een gat waar precies een telefoontje in past. Het is een voorbeeld van hoe creatief gedetineerden tegenwoordig zijn.



En dan zijn er nog tal van andere spullen waarmee het afgelopen jaar telefoontjes, drugs, zelfgemaakte wapens, aangescherpte voorwerpen, geld of andere verboden zaken naar binnen werden gesmokkeld in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught: een pot witte bonen met tomatensaus, schoenen, vertrouwelijke ‘neppost’ van niet-bestaande advocatenkantoren of andere instanties, kleding en een vogelkooitje.