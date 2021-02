Sneeuwschuivers, de Formule1-coureurs van de reinigingsdienst

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 329. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Mijn jongste dochter is gek van grote vuilniswagens. Vaak komt er een net voordat we naar school moeten aan de overkant van de straat een container legen. Dan rent ze naar het raam. Mijn vrouw doet een moord voor een Kevertje. Ikzelf voel de laatste dagen een immense aantrekkingskracht tot sneeuwschuivers. Vooral voor de grote met die enorme oranje scheppen aan de voorkant, die precies over de straat schuren en tot bruingele slurrie verworden sneeuw naar de kant van de weg schuiven.

Als ik ze langs zie gaan, en met wat een vaart, kan ik eigenlijk nauwelijks bevatten wat een fantastische uitvinding die dingen zijn en wat een precisieklus zo’n chauffeur heeft. Hebt u er ooit een een stoepkantje zien meenemen? Nooit. Voor mij zijn het de Formule1-coureurs van de reinigingsdienst.

Ik ben eigenlijk verliefd op de hele vloot die dezer dagen plots tevoorschijn komt uit de krochten van de reinigingsdiensten; van de grote vrachtwagens tot de kleine pekelverspreiders, die onze fietspaden doen. Ik kan ook echt begeesterd raken door de gedachte dat zo’n immens wagenpark enkel en alleen bestaat voor die paar dagen in het jaar dat er sneeuw valt. Wat zeg ik: die paar dagen in de paar jaar dat er sneeuw valt.

Hetzelfde geldt voor de immense zoutvoorraden van Rijkswaterstaat. Respect. Zaterdagavond alleen al, hoorde ik, hebben strooiwagens 16 miljoen kilo zout over de wegen verstrooid. Dat hebben we allemaal paraat. En dat was nog maar het instrooien, he. De vingeroefening voor het echte werk.

En dan de souplesse waarmee die hele vloot altijd precies op tijd de weg opgaat. Je hebt ‘t KNMI het begrip ‘vorst aan de grond’ nog niet horen uitspreken of er komt je al een strooiwagen tegemoet aan andere kant van de snelweg. (Altijd dat trouwens hè. Je rijdt zelden achter zo’n wagen (en dan maken dat je wegkomt trouwens). Ze rijden je altijd tegemoet.)

Door de heftige sneeuwval van de afgelopen dagen waren ze misschien iets overvraagd, maar over het algemeen liggen na twee vorstdagen zelfs onze fietspaden er weer berijdbaar bij. Wat een efficiënte organisatie is dat. Da’s ook wel eens een complimentje waard. Meer dan dat. Ik wil niet veel zeggen, maar ik ken een een paar rijksdiensten die best wat zouden kunnen opsteken van deze noeste crisisorganisatie. Probeer maar eens in bovenstaand stukkie voor het woord sneeuw pandemie in te vullen.

