Snel extra woningen voor kamerzoekende studenten: 60.000 betaalbare ‘units’ en meer hospita's

Woningcorporaties en commerciële huisvesters gaan 60.000 betaalbare studenteneenheden in de komende acht jaar uit de grond stampen. Dat staat in het nieuwe Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030. Ze krijgen hulp van de gemeenten en onderwijsinstellingen.

Tot 2025 staan vooralsnog 16.500 nieuwe studentenwoningen op de planning. Dit is niet genoeg om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen: het huisvestingstekort stijgt zonder aanvullende acties naar verwachting naar 44.800 woonruimten in 2029/2030, aldus nieuwe cijfers van kenniscentrum Kences.

In het aanvalsplan staat concreet dat sociale en commerciële huisvesters voldoende geld en capaciteit beschikbaar moeten stellen, als ze dat kunnen opbrengen. Daarnaast komen er afspraken voor de lange termijn met gemeenten over het toevoegen van studentenhuisvesting op hun grondgebied. En universiteiten en hogescholen geven aan of hun campusterrein (al dan niet tijdelijk) gebruikt kan worden.

Ook moet de bestaande woningvoorraad beter worden benut, door verhuur van een kamer of stimuleren van woningdeling. Zo is het de bedoeling dat gemeenten ‘hospita-achtige constructies’ ondersteunen. Als de vraag naar woonruimte enorm is, zoals aan het begin van het studiejaar, moet het zelfs een optie zijn om studenten tijdelijk onder te brengen bij gastgezinnen of twee studenten in één kamer te huisvesten.

Volledig scherm Een student op zijn kamer in Den Bosch. © Van Assendelft

‘No internationals’

Verder mag de positie op de huurmarkt van internationale studenten wel beter. Zij betalen regelmatig meer dan een reguliere student voor een kamer of worden geweigerd (‘no internationals’ is vaak te lezen in advertenties). Bekeken wordt of huisvesters een kamer kunnen onderverhuren aan een internationale student als de huurder in het buitenland verblijft. Ook dient de opbouw van de huurprijs en servicekosten in het contract helderder te worden.

Tot slot willen de ondertekenaars van het actieplan betere regels stellen aan ‘verkameren’: het opsplitsen van woningen in kleinere leefeenheden. Dan kunnen gemeenten de voorraad kamers en de doorstroom van huurders goed in de gaten houden. En de nadruk moet liggen op verantwoord beheer door de verhuurder.

In de twintig grootste steden wordt het gezamenlijke huisvestingstekort voor studenten momenteel geschat op 26.800 woonruimten, een stijging van driehonderd ten opzichte van vorig jaar. Vooral in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht is sprake van een relatief zeer krappe woningmarkt voor studenten.

Studentenkamers belangrijk

De ‘grote uitdagingen’ rond betaalbare studentenhuisvesting kunnen echt worden aangepakt nu overheden, onderwijspartijen en huisvesters samenwerken, aldus onderwijsminister Dijkgraaf. In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 worden ook richtlijnen voor faire huurprijzen beloofd.

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) ziet dat het studenten veel tijd, stress en energie kost om een betaalbare kamer te bemachtigen, als het al lukt, of ze besluiten om toch thuis te blijven wonen. ,,Terwijl een studentenkamer zo belangrijk is. Daar vind je de rust en ruimte om te ontdekken wie je bent én wat je met je leven wilt doen.” Dijkgraaf presenteert het plan vandaag samen met zijn collega op Wonen, Hugo de Jonge. De Jonge vindt een kamer ‘een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen’.

Studenten zijn gemiddeld bijna de helft van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten, een stuk meer dan reguliere huurders. De Landelijke monitor studentenhuisvesting van Kences laat ook een duidelijk verschil zien in de woonlasten tussen de steden. De woonlasten in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Rotterdam rijzen de pan uit, blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting. In Enschede, Nijmegen en Wageningen zijn studenten beduidend minder kwijt aan hun studentenwoning.

Financieel harder ‘bloeden’

Sowieso ‘bloeden’ studenten financieel harder voor een woonruimte dan een reguliere huurder: gemiddeld ligt de zogeheten woonquote (de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen) voor studenten op 47 procent en voor alle huurders op ruim 36 procent. De meeste uitwonende studenten hebben tussen de 750 en 1250 euro per maand te besteden.

Al jaren worden er vooral studio’s (eenkamerappartementen met eigen badkamer en keukenblok) gemaakt voor studenten en nauwelijks losse kamers, omdat het beheren van studio's veel lucratiever is. Het gevolg is dat het aantal studenten in studio’s toeneemt, van 12 procent in 2014 tot 25 procent nu. ,,Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Kences-directeur Jolan de Bie. ,,We zien in de praktijk dat veel particuliere verhuurders kamers ombouwen naar studio’s.”

Voor het eerst is ook de invloed van het soort huisvesting op het welzijn van de student onderzocht. Opvallend is dat wonen op kamers, waar studenten voorzieningen als de keuken en woonkamer delen, goed is voor hun welbevinden. Mits ze natuurlijk een goede band hebben met hun huisgenoten. Ook hebben kamers het voordeel dat zij vaker beschikbaar blijven voor de student omdat andere doelgroepen daar geen interesse in hebben.

Praat mee

