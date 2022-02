Snelrecht voor GGD-bedreigers: ‘Jullie plegen genocide’

Er staat een groep van acht mensen voor de aanmeldbalie van de GGD-vaccinatielocatie in Heerlen. Ze komen niet voor een prik. ,,Jullie moeten weten dat jullie je schuldig maken aan moord", roept een man in de richting van de GGD’ers. Een andere man schreeuwt: ,,Genocide op het Nederlandse volk!” Een vrouw wappert met wat papieren die ze in haar hand heeft. Als een van de GGD'ers iets van de vrouw wil afpakken, gaat ze (ook letterlijk) door het lint en slaat de man. Er wordt over en weer geschreeuwd. ,,Jullie zijn bezig met criminele activiteiten. De vaccins worden in beslag genomen, dat is nu in Nederland gaande", zegt een man voordat de groep de locatie weer verlaat.