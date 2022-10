Snelste weekendtoename in coronazalen ziekenhuizen sinds maart

Normale avond eindigt in grote schok voor ingezakt restaurant Deventer: ‘Moeten dit wel even verwerken’

Het is nog altijd gissen naar de precieze oorzaak van het ingezakte plafond bij restaurant Cigköftem aan de Nieuwstraat in Deventer. Pandeigenaar Peter Bosmans vertelt dat er op de bovenverdieping vier studio’s gerealiseerd moeten worden. ,,Maar er is geen duidelijke trigger geweest waardoor de vloer is gaan zakken”, meent hij.

30 september