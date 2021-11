Snelweg A2 richting Den Bosch weer open na brand en zwaar ongeluk

Het begon om 03.50 uur uur met een flinke brand op de weghelft van Utrecht naar Den Bosch, ter hoogte van het Gelderse Kerkdriel. Een vrachtwagen geladen met plastic korrels vatte vlam en brandde op de vluchtstrook volledig uit. Niet veel later zorgde een ongeval met twee vrachtwagens voor het afsluiten van de snelweg in de richting Utrecht. Een vrachtwagenchauffeur die in de andere richting reed, remde af. Mogelijk om te kijken of er eerste hulp moest worden verleend. Daarop reed een andere truck tegen zijn wagen aan. Die laatste schaarde daardoor en de cabine belandde plat op de weg. De oplegger bleef gevaarlijk schuin hangen. Voor zover bekend zijn er geen ernstige slachtoffers gevallen.

Omrijden

Er waren veel hulpdiensten ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet meer te landen, toen duidelijk werd dat het met de gewonden meeviel. Een van de bij het ongeval betrokken vrachtwagen was geladen met kippen.



Rijkswaterstaat adviseert mensen in de richting Utrecht om te rijden via de A59, A27 en A15 en richting Den Bosch via dezelfde wegen. Op de omleidingsroute via Waalwijk is het een stuk drukker dan normaal, volgens de ANWB. Zeker in de ochtendspits stonden daar veel files.