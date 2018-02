Snelwegbaby Eliz 'floepte' er op vluchtstrook A13 opeens uit

Met de ambulance werden moeder en dochter naar het kraamhotel bij het Erasmus MC gebracht, de plek waar eigenlijk de bevalling had moeten gebeuren. ,,Mijn dochter is helemaal gezond. Ze weegt 3100 gram’’, vertelt de trotse vader, die blij is dat de geboorte net na de afslag Overschie was zodat ook zijn vierde dochter een Rotterdammer is. ,,We wonen nu wel in Ypenburg in Den Haag, maar we zijn allemaal Rotterdammers.’’



Een naam hadden de ouders nog niet voor hun vierde dochter. ,,We moesten snel beslissen. We noemen haar Eliz Inal. Al twijfelen we een beetje. Want er zitten best een paar leuke tussen alle namen die langskomen op internet zoals Adertien.’’



Hij maakte snel wat foto’s en een filmpje op de snelweg. ,,Dit moment wilde ik toch vastleggen, zodat ze het later zelf kan zien. Mijn andere drie dochters hebben maandag heel wat te vertellen op school.’’