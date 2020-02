Snijwonden aan baby’s bij keizersnedes: gynaecologen starten onderzoek

Op het nieuws in deze krant over een Brabants jongetje dat zeker 3500 euro schadevergoeding krijgt van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, volgde een storm aan reacties op social media. Het jongetje liep bij zijn geboorte met een keizersnede in 2018 een snijwond op in zijn wang van vier centimeter. Uit inventarisatie van deze krant, blijkt dat veel meer mensen ervaring hebben met het oplopen van een snijwond aan de baby tijdens een keizersnede.



Momenteel is er geen landelijke registratie van de complicatie waarbij een baby bij een keizersnede een snijwond oploopt. Daar komt verandering in. Naar aanleiding van vragen van deze krant meldt NVOG-voorzitter Jan van Lith: ,,We gaan nader onderzoeken hoe vaak het voorkomt in Nederland, of en welke verbetermaatregelen mogelijk zijn.” Ook gaat de NVOG na of het risico op verwondingen aan baby’s bij een keizersnede moet worden opgenomen in de voorlichting aan ouders.