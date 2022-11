Snikkend zet vader foto van Esmee neer in rechtbank: ‘Vrijdag zou ze 15 jaar worden’

live twitterDe familie van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk nam maandag het woord in de rechtbank. Volg in dit bericht het laatste nieuws over de rechtszaak.

De vader van Esmee zette een foto neer van Esmee op haar paard. ,,Afgelopen vrijdag zou Esmee 15 jaar worden", zei hij snikkend. ,,Samen met haar zus zouden we het vieren. De vreugde was oneindig veel minder. Ik weet nog als de dag van gisteren dat we haar 14e verjaardag vierden, met haar tweelingzus. 14 van Johan Cruijff. En zoals het spandoek luidt in de ArenA: 14 voor altijd. Esmee zal ook voor altijd 14 blijven.”

,,Toen ze 13 was zei ze weleens: mama, ik wil geen 14 worden", vervolgde hij. ,,Dan noemt papa mij een jaar lang Johan. Ik gaf haar een foto, het moest een jaar worden van grappige pesterijen. Nu heeft de foto een andere betekenis.”

Zwaarste vuurwerkbom

Na de scheiding moest de veertiende verjaardag van Esmee het begin van betere tijden worden, vertelde haar vader. ,,Haar moeder en ik gingen uit elkaar, maar het was fijn samen te zijn, het voelde voor iedereen goed. Met kerst was Esmee nog bij mij, ze had het zichtbaar naar haar zin.”

,,Het nieuws sloeg harder in dan de zwaarste vuurwerkbom die je je kan bedenken: onze Esmee is niet meer. Ongeloof, verbijstering. Nooit meer samen naar het bos, nooit meer samen naar Duinrell, nooit meer samen zwemmen. Ze is de kans ontnomen op te groeien tot volwassen vrouw.”

,,Bij mijn vriendin en mij staat haar krijtstreep op de muur. Die geeft haar lengte aan. Die streep verschuift nooit meer. De streep van haar zus heeft Esmee ingehaald. Dat herinnert ons dag in dag uit aan de pijn, Esmee is uit ons leven gerukt.”

Quote Ze is als oud vuil achtergela­ten, alleen bij die boom, alsof niemand haar zou missen Moeder van Esmee

‘Ik moet hier staan, omdat iemand mijn dochter heeft vermoord", zei de moeder van Esmee. ,,Ik sta op omdat het moet, doe de boodschappen omdat het moet - voor de rest staat mijn leven doodstil. Mijn laatste woorden waren: love you. Waarop zij zei: jahaa’.”

,,Er stonden agenten voor de deur: we hebben vreselijk nieuws. Die woorden vergeet ik nooit meer. Ze is als oud vuil achtergelaten, alleen bij die boom, alsof niemand haar zou missen. Hoe kan iemand zoiets doen? Hoe kan iemand met zo’n jong meisje een seksuele relatie aangaan?”

Schoolkamp

Verdachte Olivier van de G. (33) vertelde eerder maandagmorgen hoe de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk op oudjaarsdag 2021 tijdens een worsteling in zijn Leidse woning om het leven kwam. Hij wordt verdacht van moord of doodslag op en ontucht met Esmee, en het bezit van kinderporno (niet van Esmee).

Olivier van de G. verklaarde maandag dat hij Esmee leerde kennen op een schoolkamp. Esmee zocht contact op social media en na verloop van tijd kwam het tot een ontmoeting. Toen bleek dat Esmee verliefd op hem was, bleven ze elkaar ontmoeten en knuffelden ze ook wel eens met elkaar. Op de vraag van de rechter of hij die stap niet had moeten zetten, antwoordde Van de G.: ,,Voor ze zei dat ze verliefd op me was, had het voor mij niet die betekenis.”

Knuffelen werd later ook kussen. ,,Toen zou ze hebben gezegd: ik weet dat het niet kan. Olivier zou hebben gezegd: maar... knuffelen kan wel", las de rechter voor uit het dossier. ,,En later, weer door Olivier: echt niemand mag dat weten. U lijkt zich bewust van het verbodene.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van Olivier van de G., verdachte van het doden van Esmee. © Nicole van den Hout/Josh Walet

Seks

Waarom Olivier het zo ver liet komen? ,,Kan ik niet uitleggen.” ,,Vond u het verdergaande contact prettig, was dat het?", vroeg de rechter door. ‘Ja.’

Er volgde een lange stilte en een snik toen de rechter aan Van de G. vroeg of hij verliefd was op Esmee. ,,Ik denk zeker dat er sprake was van een bepaalde verliefdheid, van affectie, van mijn kant en van haar kant.”

Seks was volgens Van de G. ‘niet de insteek, of het doel. Is wel gebeurd, uiteindelijk’'. Na een paar maanden hadden ze voor het eerst seks met elkaar. Of Olivier dat voorstelde, kon hij zich niet meer goed herinneren. ,,Ik heb bij iedere stap besproken dat het oké was om te zeggen als ze iets niet fijn vond.”

Gewaarschuwd

Van der G. zou wel degelijk door anderen zijn gewaarschuwd voor zijn contacten met jonge meisjes. De dochter van de sportschooleigenaar zei dat Van de G. moest stoppen, omdat ze hem anders zou aangeven bij de ‘pedo-politie’.

Op de vraag van een rechter of hij wel eens heeft nagedacht om de relatie met Esmee te beëindigen, antwoordde Olivier: ,,Ik heb de gedachte ‘ik moet hier vanaf’ wel gehad, maar dan ging het voornamelijk over de ruzies.”

Esmee worstelde met problemen thuis. In het dossier zitten twee berichtjes van Esmee aan Olivier, waarin ze aangeeft dat ze het niet meer ziet zitten en dat ze dreigt de relatie bekend te maken. Olivier verklaarde dat hij meerdere keren overwoog hulp voor Esmee te zoeken, maar dat angst voor het uitkomen van hun affaire hem daarvan weerhield.

Quote Normaal werd het steeds rustiger. Nu alleen maar feller en gemener Olivier van de G.

Ruzie

Op oudjaarsdag kregen Olivier en Esmee ruzie. Ze verliet boos zijn woning, maar hij ging achter haar aan en haalde haar weer naar binnen. Ze zouden GTST hebben gekeken. Maar de ruzie laaide opnieuw op. ,,Op een gegeven moment gaf ze aan dat ze naar de slaapkamer wilde, toen heb ik haar opgetild. Toen ik met haar liep, toen stootte haar enkel tegen de schuifdeur van de slaapkamer. Daarop reageerde ze heel heftig. Ze werd heel boos. Ze duwde me naar achter met haar voet.”

,,Er ontstond een soort stoeipartij", vertelde Van der G. snikkend. ,,Dat deden we vaker. Een spelletje, om de boosheid weg te werken. Alleen deze keer gebeurde dat niet.” De stoeipartij ging anders dan Olivier gewend was. ,,Normaal werd het steeds rustiger. Nu alleen maar feller en gemener, vooral vanuit haar kant. Ik moest m’n best doen om te zorgen dat het niet uit de hand liep. Ze kneep. Ik had het nog nooit zo heftig meegemaakt.”

,,U zag het in haar ogen, dat ze heel boos was, hè?", vroeg de rechter. ,,Ja.”

,,U liet het woord haat vallen, dat u dat in haar ogen zag, toch?", Van der G.: ,,Zou kunnen, ja.”

Judoworp

,,Knijpen was meestal het signaal dat ze de piek had bereikt. Nu was dat het begin", vervolgde Van der G. ,,Ik kwam naast het bed te staan. Toen heb ik haar naar de grond gekregen. Door een judoworp-achtige beweging. We eindigden samen op de grond. Het was niet de bedoeling om haar pijn te doen. Het was een soort tillen. Ik heb haar niet op de grond gesmeten.”

Olivier zat op Esmee's heupen, met zijn benen aan weerszijden. Hij drukte op haar schouders om te voorkomen dat ze omhoog kwam. ,,Toen zag ik woede, de felheid, de vorm van haat, die ik bij haar nog niet eerder zag. Geen idee waarom ze die blik had.”

Quote Toen ik haar losliet, heb ik in haar hals gevoeld of ik een hartslag kon vinden, maar die was er niet Olivier van de G.

Geen herinnering

Wat er daarna gebeurde, zei Van der G. zich niet meer te kunnen herinneren.

Het volgende dat de verdachte zich wel zei te kunnen herinneren, is dat Esmee niet meer bewoog. ,,Esmee lag met haar rug tegen mijn buik aan. Ik had mijn arm om haar keel”, vertelde hij huilend. ,,Toen ik haar losliet, heb ik in haar hals gevoeld of ik een hartslag kon vinden, maar die was er niet.”

,,Ze is er niet meer’”, constateerde Van der G. ,,Ik heb aan de andere kant van haar hals gevoel, ik heb mijn hand op haar borst gelegd, of ik ademhaling kon vinden. Ik raakte steeds meer in paniek. Uiteindelijk heb ik haar in een stabiele zijligging gelegd.”

Na onderzoek op het lichaam blijkt de doodsoorzaak hoogstwaarschijnlijk het drukken op de hals, citeerde de rechter uit het sectierapport.

Sporen gewist

Over het wegmaken van het lichaam van het meisje, beweerde van der G. dat hij handelde uit paniek. ,,Ik heb toen zoveel mogelijk sporen van onze relatie gewist door appjes te verwijderen.”

U hebt ook bedacht dat het lichaam niet thuis gevonden mocht worden, hield de rechter hem voor. ,,Bedacht... Voelde niet als een bewuste keuze’", antwoordde Van der G. ,,Er was geen plan, alleen maar ‘weg’.”

Van der G. sprak tegen dat hij het lichaam van Esmee in het plantsoen achterliet om het verband met zijn woning te wissen. ,,De gedachte was: weg. Alleen maar: weg. Ik wist niet waar anders naartoe te moeten.”

Van der G. maakte de fiets en bankpas van Esmee weg en gooide haar telefoon in het water. Hij maakte zijn huis schoon.

De rechter vroeg Van der G. naar een opmerkelijk actie die nacht: hij stuurde een berichtje aan een vriendin die geregeld zijn haar knipte. ,,Mijn haar was lang, ik had een snor en een sikje. Dat vond Esmee leuk. Ik heb haar geappt of dat eraf kon. ,,Was een rare actie", gaf Olivier toe.

Kinderporno

Op de computer van Olivier trof de politie 275 kinderporno-afbeeldingen aan. Van de G. bekende dat hij wel eens kinderpornosites had bekeken. ,,Er rees bij mij de vraag: wat was de reden dat ik een relatie met haar was aangegaan. Er ontstond de angst dat het bij mij om een bepaalde seksuele voorkeur zou gaan. De site was een manier om te testen."

,,In het begin voelde ik niets daarbij, later een weerzin naar het beeld, naar mijzelf en naar de relatie", aldus Van der G, die verklaarde dat hij bang was dat hij de relatie met Esmee was aangegaan omdat hij misschien op kinderen viel. ,,Dat was niet het geval. De foto’s deden mij niets positiefs.”

Verslaggever Stijn Tielemans volgt de zaak in de rechtbank:

