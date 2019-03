Snoeihard rapport: veiligheidsrisico's Michael P. verkeerd ingeschat

De rapporten zijn snoeihard: niet alleen rammelde er van alles rond de behandeling en de diagnose van P. Gevolg was dat ‘veiligheidsrisico's voor de samenleving onvoldoende waren ingeschat’, stellen de Inspecties van Justitie en Veiligheid en Jeugd en Gezondheidszorg. Bijna alles wat fout kon gaan is ook daadwerkelijk fout gegaan. P., die in 2017 vastzat voor onder meer de verkrachting van twee minderjarige meisjes, kreeg door de reeks fouten te veel vrijheden en een te lichte behandeling. Tijdens zijn behandeling in de kliniek verkrachtte en doodde hij de 25-jarige Anne Faber . Zij werd na een zoektocht van bijna twee weken gevonden in Zeewolde, waar P. vandaan kwam.

Foutenfestival

Het foutenfestival begon toen P. vastzat in de gevangenis in Vught. Daar was al ‘onvoldoende risicobewustzijn’ over het zedenverleden van P.. De risico's van plaatsing in de ggz-kliniek die hem moest voorbereiden op een terugkeer naar de samenleving zijn vervolgens ‘onvoldoende gewogen'. De kliniek had namelijk ‘onvoldoende aandacht’ voor de psychiatrische problemen van P., de ‘mogelijk aanwezige zedenproblematiek’ en het ‘bijbehorende risico op recidive'.



Toen P. in aanmerking kwam voor meer vrijheden heeft de instelling ook nog de risico's op recidive ‘onvoldoende gewogen’. Zo begaf Michael P. zich al kort na zijn komst naar Den Dolder in vrijheid buiten de kliniek, zonder extern toezicht en zonder dat vooraf een inschatting was gemaakt in hoeverre hij een gevaar zou kunnen vormen voor de omgeving, schrijft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in een aanvullend rapport.



P. verbleef na zijn veroordeling voor de gruwelijke verkrachting van twee vrouwen eerst in de gevangenis van Vught, op de psychiatrische afdeling. Vervolgens werd hij naar een ggz-kliniek overgeplaatst om hem voor te bereiden op terugkeer naar de samenleving.



Uit het rapport rijst het beeld dat de gevangenis in Vught, waar P. op de psychiatrische afdeling verbleef, onvoldoende informatie doorgaf aan de kliniek. En dat de kliniek vervolgens allerlei vrijheden gaf, waaronder verlof, terwijl men eigenlijk niet wist hoe gevaarlijk P. was. Probleem daarbij was overigens dat P. weigerde dat zijn medisch dossier over zijn zedenachtergrond werd gedeeld tussen instanties. Dat kan een gevangene doen op grond van de privacywetgeving.