Snorfiets op rijbaan: 42.000 tegenstemmen

VIDEO Man met vuurwapen op hoofd geslagen in Baar­le-Nas­sau, vier verdachten opgepakt op A27

7:49 In Baarle-Nassau is zaterdagavond rond middernacht een jongeman overvallen door meerdere gewapende mannen. Hij is daarbij op zijn hoofd geslagen met een pistool. Niet veel later pakte de politie op de snelweg vier verdachten op.