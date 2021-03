Snotneusjes die de democratie dwarszitten

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 368. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De 8-jarige meldde zich vanmorgen iets voor zevenen. Ze kroop lekker bij ons, mompelde iets onverstaanbaar nasaals vanonder de dekens en haalde toen diep haar neus op. O shit, wist ik direct. Even later kwam ook de kleinste vrolijk met een snotneusje buurten.

Ik lag net een beetje te mijmeren over hoe de verkiezingen zonder corona zouden zijn geweest. Ik had al een aardig lijstje. Geen Wopke Hoekstra (en hoe zou Hugo de Jonge het dan hebben gedaan?). Geen brief- en autostemmers. Geen stemdriedaagse. Geen wappies. Geen lijsttrekkers die vanwege overdekt haringeten op het politiebureau verhoord werden. Geen lijsttrekkersdebatten zonder publiek.

En vandaar ging ik naar de vraag wat dan wel de belangrijkste thema’s van deze campagne zouden zijn geworden? Black Lives Matter? Had de toeslagenaffaire er harder ingehakt? De woningnood? Het lerarentekort? De almaar doorgaande opwarming van de aarde? Russisch gas? Gronings gas? Kernenergie? Vrouwenhaat? Allemaal wezenlijke problemen die naar de periferie van onze aandacht zijn verdwenen door de bestrijding van dat virus.

Wat meer is: ik wist tot het moment dat die snotneusjes bij me in bed kropen, niet welk hokje ik zou aankruisen. Al jaren is het ideologisch segment waarin mijn stem valt wel duidelijk, maar nooit heb ik zo getwijfeld over de exacte plek. Al dagen pieker ik me suf, sla er partijprogramma’s op na, doe stem- en kieswijzers, en nog een keer en nog een keer. En dan trek ik die uitkomst weer in twijfel door mezelf af te vragen: moet ik nou de lijsttrekker belangrijker vinden dan het partijprogramma of andersom?

Quote Want wat als dit niet slechts een verkoud­heid­je is, maar de kleintjes corona mee van school hebben genomen en wij nu een brandhaard­je zijn geworden?

Nou ja, misschien bleek dat gepieker nu allemaal zinloos. Want het belangrijkste verschil tussen democratie zonder en met corona manifesteerde zich hier in het ouderlijk bed. Met een beetje pech kunnen wij niet eens stemmen, omdat we twee snotverkouden kinderen in huis hebben. Had dat een jaar geleden maar eens voorspeld!

Terwijl dat feitelijk nog maar het minste probleem is. Want wat als dit niet slechts een verkoudheidje is, maar de kleintjes corona mee van school hebben genomen en wij nu een brandhaardje zijn geworden?

Ja, zo heeft elke ochtend zijn eigen uitdagingen. Gelukkig beving ons weinig paniek, maar veel daadkracht en een relaxtheid die me zelf meeviel. We gaan het wel zien. Eerst maar eens de kinderen afmelden van school. Als u gaat stemmen straks, denk aan ons, doe het goed!

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: