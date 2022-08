Sociëteit Amsterdamsch Studenten Corps beklad: ‘Pro-hoeren, anti-ballen’

Op het pand is te lezen ‘pro-hoeren, anti-ballen’, ‘met papa's poen koopt je nog geen fatsoen’ en ‘geen seksisten in onze stad: weg met het corps!’. Volgens actiegroep de ‘Amsterdamse Sperma Containers’, die de actie heeft opgeëist, waren de seksistische speeches tijdens het laatste lustrumfeest ‘de druppel die de sperma-emmer heeft doen overlopen’.



‘Het is al decennia duidelijk dat het corps een afgesloten sekte is waar geweld floreert,’ schrijft de groep. ‘Hier zoeken onzekere jongens een identiteit in misplaatste gevoelens van superioriteit en haat jegens de rest. Dit hebben ze zelf bevestigd door bij een diner ter viering van hun 170-jarige bestaan alleen maar misogyne speeches te geven. Blijkbaar hebben deze jongens niks anders te zeggen. Wij hebben dat echter wel.’