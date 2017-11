'Sofie (27) kwam om het leven na val'

,,De politie onderzoekt nu drie scenario's: een ongeluk, zelfmoord of een misdrijf'', schrijft de nieuwszender. De 27-jarige Amsterdamse, die opgroeide in De Lier werd zaterdagnacht om kwart voor drie zwaargewond gevonden voor haar appartement aan het Djakartaterras in Amsterdam-Oost gevonden. Ze woonde daar met twee huisgenoten.

Eerder werd er vanuit gegaan dat Sofie door een misdrijf om het leven was gekomen. Haar vrienden zijn geschokt. Michiel Klaassen, een oud-huisgenoot van Sofie, schreef gisteren een emotionele blog op zijn website. Klaassen, die inmiddels in New York woont waar hij werkt voor RTL Nieuws, woonde een tijd lang met Sofie in het appartement, dichtbij het Amsterdamse station Muiderpoort.

Klaassen noemde Sofie de 'opperhippie van het huis'. En: 'Ze was de gangmaker in het huis met een 'lach die nooit van haar gezicht was af te krijgen. Geld interesseerde haar niet en ze deed waar ze zin in had,' schrijft hij.

Wat er precies met Kerklaan is gebeurd is nog een groot raadsel. Bij haar vondst had ze meerdere ernstige verwondingen. Reanimatie mocht niet baten, ze overleed ter plekke.