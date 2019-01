Somber weekend voor de deur. ‘Zondag kun je beter binnen blijven’

Al met al is het komend weekend en begin volgende week zacht voor de tijd van het jaar. Waar de maximale temperatuur overdag dit weekeinde en begin volgende week nog rond de 8 graden ligt, zakt deze vanaf volgend weekeinde naar de 4 tot 5 graden en dan kan het ’s nachts gaan vriezen. ,,Maar ja, dat hoort ook een beetje bij eind januari’’, probeert Lankamp de pijn te verzachten. ,,Er zijn aanwijzingen dat het echt heel veel kouder gaat worden na dat weekeinde. Maar dat is nog zover weg.”

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie © ANP Komend weekend komt de temperatuur in ieder geval niet onder het vriespunt. ,,We kunnen eerder spreken van somber en regenachtig weer. Met name zondag komt er ook nog een flinke wind bij en aan de kust wordt het zelfs stormachtig met zware windstoten tot ongeveer 95 kilometer per uur. Daar wordt het echt onstuimig. Die dag kun je beter binnen blijven. Maandag kalmeert het een beetje en is er iets meer ruimte voor de zon.’’

Streepje zon

De regen en motregen die dit weekend in het water laten vallen, hebben we te danken aan een lagedrukgebied dat morgen vanaf IJsland naar het zuiden van Scandinavië trekt. Deels trekt dat over ons land. Morgen regent het in de vroege ochtend als eerste in het noordwesten, tegen de middag valt vrijwel overal regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten weer wat vaker droog met soms een streepje zon, maar vooral in de kustprovincies blijven wel buien mogelijk.

In het kielzog van het lagedrukgebied ontstaat boven het westen van Noorwegen een nieuw lagedrukgebied. ,,Met dit lagedrukgebied krijgen we zondag te maken’’, legt Lankamp uit. In de loop van de nacht en ochtend trekt een gebied met regen van noordwest naar zuidoost over het land, ‘s middags gevolgd door buien vanaf de Noordzee. Ook dan schijnt af en toe de zon, vooral in de kustgebieden.

Koning Winter

Zondag in de loop van de middag en avond neemt de wind geleidelijk toe. In de nacht van zondag op maandag wordt de wind noordelijk en geleidelijk minder sterk. Lankamp: ,,De atmosfeer is wel onstabiel, dus van de buien zijn we voorlopig nog niet af.’’

Koning Winter komt in de laatste week van januari om de hoek kijken. Dan kan het overdag gaan vriezen en die kou zou zeker twee weken kunnen aanhouden. ,,Het lijkt een klassieke wintersetting te worden’’, zei weerman Raymond Klaassen eerder deze week.