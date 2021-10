Sonne Straal (20) wint Faamnaam-verkiezing: ‘Donder is ook nog een leuke naam voor een zoon’

Misver­stand over clitoris en schaamlip­pen: onderzoe­ker is kritisch over hitserie Sex Education

17:39 Grote kans dat als jij de Netflix-hitserie Sex Education hebt gekeken, je af en toe dacht: ‘Had ik deze seksuele voorlichting vroeger maar gehad’. De serie over jongeren die worstelen met seksuele onzekerheden wordt taboedoorbrekend genoemd, maar de voorlichting in de serie is volgens onderzoeker Linda Duits helemaal niet zó baanbrekend.