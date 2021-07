Spannend tweede uitgaansweekend: lange rijen voor teststraten, horeca belooft beter te controleren

Nederland maakt zich op voor het tweede weekend zonder (de meeste) coronabeperkingen. Het zorgde vandaag wederom voor lange rijen met jongeren die zich laten testen om uit te gaan in nachtclubs of op festivals. De horeca belooft beter dan vorig weekend aan de deur te controleren op negatieve coronatesten. Ook de organisatie achter Testen voor Toegang zegt zich nog beter voorbereid te hebben.

Wie vanmiddag een sneltest wilde laten afnemen op de locatie van Testen voor Toegang in Breda, moest geduld hebben. De wachttijd, ook al hadden mensen van tevoren een afspraak gemaakt, liep op tot 1,5 uur. Bij een zwemplas bij de stad wordt dit weekend, voor het eerst sinds een jaar, een festival gehouden. Daarop zijn elke dag 10.000 mensen welkom. Ze moeten wel een negatieve coronatest laten zien.

260.000 tests

Ook in Amsterdam liep de wachttijd voor een sneltest vandaag op. Vorig weekend, toen de nachtclubs voor het eerst weer open mochten, stonden er ook al lange wachtrijen in de hoofdstad. De stichting Open Nederland, die namens de overheid Testen voor Toegang organiseert, sprak gisteren al van een groot aantal testafspraken. ,,Er zijn 260.000 geboekte testafspraken. Circa 60.000 mensen hebben voor donderdag een testafspraak gemaakt. Voor vrijdag zijn dit er 130.000 en op zaterdag staan vooralsnog iets meer dan 70.000 afspraken geboekt. Dit aantal kan nog verder oplopen.”

Testen voor Toegang heeft meer dan honderd locaties in Nederland, de totale testcapaciteit is 250.000 per dag. Dat wordt binnenkort uitgebreid naar 375.000 per dag, gisteren ging de aanbesteding open voor acht nieuwe XL-testlocaties . Die worden verspreid over Nederland.

Gesjoemel

Het eerste weekend dat het nachtleven weer open ging en Nederlanders met tienduizenden tegelijk sneltesten wilden ondergaan, verliep lang niet vlekkeloos. Door een hackpoging bij Testen voor Toegang kregen honderden mensen hun testuitslag niet op tijd. Ze mochten daarom officieel de nachtclub of kroeg niet in. Horecagelegenheden en festivals mogen alleen onbeperkt mensen binnen laten als ze een negatieve test als toegangsbewijs eisen. Doen ze dat niet, dan moeten ze in hun zaak de 1,5 meter afstandregel handhaven.

Vanwege het haperende testsysteem van Testen voor Toegang besloten afgelopen weekend sommige clubs zelf sneltesten aan de deur uit te voeren. Ook stelde uitgaanspubliek in meerdere steden dat ze met de QR-codes van anderen de horeca binnenkwamen. Dat laatste kan alleen als er aan de deur niet goed wordt gecontroleerd, onder de QR-code staan ook de initialen en een deel van de geboortedatum van de persoon die getest is. Het is dan ook verplicht behalve de code ook legitimatie te laten zien.

,,Als je mensen aan je deur krijgt die je moet teleurstellen, krijg je van alles over je heen,” zegt Eveline Doornhegge, regiomanager Koninklijke Horeca Nederland in Amsterdam, tegen het Parool. Het gevolg was: ondernemers die over hun hart streken en het uitgaanspubliek zonder geldig toegangsbewijs toelieten.

Beterschap

De horeca heeft nu beterschap beloofd voor dit weekend. ,,De clubs waren het erover eens dat mensen zonder geldig toegangsbewijs niet meer toegelaten mogen worden. Niemand gaat meer met zelftesten aan de slag, ook niet als de coronacheck-app dit weekend opnieuw niet werkt.”

Die nieuwe strengheid wordt onder meer ingegeven door een grote corona-uitbraak in Enschede. Daar werden vorig weekend in discotheek Aspen Valley zeker zestig mensen besmet. ,,En de teller loopt nog", stelt de GGD. Hoe de discotheek een besmettingshaard heeft kunnen worden, is nog niet duidelijk.

Virologen maken zich sowieso zorgen over het massaal opengooien van het nachtleven. Zeker omdat ook mensen die één prik met het Janssen-vaccin hebben gehad direct een QR-code voor toegang kunnen krijgen. Experts stellen dat het beter is om daar twee weken mee te wachten, dan werkt het vaccin pas echt goed. Gezondheidsminister De Jonge houdt vooralsnog vast aan direct ‘dansen na Janssen'.

Volledig scherm De opbouw van het volledig uitverkochte tweedaags Live Again! festival in Erp. © ANP

