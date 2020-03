Specialisten: slik bij voorkeur paracetamol bij coronavirus en geen ibuprofen

‘Laat oud-verpleeg­kun­di­gen en studenten helpen in de zorg’

7:00 Laat voormalige of aanstaande verpleegkundigen of verzorgenden bijspringen in de zorg. Die oproep doet de beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) nu de zorg overbelast dreigt te raken door de uitbraak van het coronavirus.