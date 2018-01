'Spectaculair vroege' bloei schopt hele natuur in de war

videoDe natuur negeert de winter. De eerste voorjaarsbloeiers lopen uit en dat is 'spectaculair vroeg.' De gevolgen zijn groot: het broedseizoen komt er door in gevaar en een plotselinge vrieskou kan fataal zijn voor sommige planten en dieren.

Het is de tijd voor koek-en-zopie maar de vogels doen of het broedseizoen is begonnen. Ze zingen zich schor in de boomtoppen. IJs en vrieskou, ho maar.

Volgens Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen universiteit en opsteller van de Natuurkalender, is het zogeheten bloeiseizoen dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen. Zo is al het eerste speenkruid te zien. ,,Normaal bloeit die soort pas rond rond 30 maart volop.''

Maar de hazelaar spant op dit moment de kroon. ,,De piek van de bloei was al met kerst en dat is echt nog nooit gebeurd. Het is 51 dagen vroeger dan normaal.''

Van Vliet verwacht dat de komende weken nog tal van bloemen en planten van slag zullen zijn. ,,Ik denk dat onder meer tulpen, pinksterbloemen en hortensia's weken eerder zullen bloeien.''

Bovengemiddeld

Al sinds oktober is het bovengemiddeld warm in Nederland. Het KNMI stelde vast dat de gemiddelde temperatuur deze januari uitkwam op 5,3 graden, weet Van Vliet. ,,Vijftig jaar geleden was dat nog 1,1 graden. Dit is dus een uitzonderlijk zachte maand. Het past in de trend van de afgelopen jaren, waarbij de gemiddelde temperatuur maar blijft oplopen.''

Quote Vooral de laatste jaren begint het groeiseizoen elke keer zorgwekkend vroeg'' Bioloog Arnold van Vliet

De gevolgen zijn groot. Zo schrikken padden, egels en andere beesten nu al wakker uit hun winterslaap. De dieren zullen het moeilijk krijgen, mocht het later deze winter onverhoopt weer gaan vriezen. Voor de natuur is het meegenomen dat de zon nog maar weinig heeft geschenen. Want anders zouden ook vlinders als de kleine vos en de dagpauwoog nu al tevoorschijn komen. Bovendien, de trekvogels die nu in Afrika overwinteren weten niet dat het hier al zo warm is. Die komen over een paar weken terug naar Nederland en grijpen dan naast het voedsel. Want de insecten die leven van de voorjaarsbloeiers, zijn dan al deels verdwenen.''

Broedseizoen

Een deel van de vogelsoorten weet zich gelukkig aan te passen en is de laatste jaren vanuit zichzelf vroeger gaan broeden, zegt Van Vliet. ,,Maar veel trekvogels kunnen de klimaatverandering simpelweg niet bijbenen. Ze komen niet of nauwelijks eerder terug.''

Grote zilverreiger. foto Albert de Jong

Een ander gevolg is dat soorten die normaal gesproken in Zuid-Europa voorkomen, nu in Nederland neerstrijken, zegt Van Vliet. ,,We zien bijvoorbeeld veel libellensoorten uit het zuiden opduiken. Ook de zilverreigers, de grote witte vogels die je overal in de weilanden ziet staan, voelen zich prima thuis in Nederland, waar het voorheen te koud voor ze was.''

Speenkruid

Al sinds 1868 houden biologen en vrijwilligers nauwgezet bij wanneer welke planten en bomen in bloei staan. ,,Maar sinds 2001 bloeien planten gemiddeld twee weken eerder dan een halve eeuw terug,'' aldus Van Vliet. ,,Dit jaar komen sommige soorten zelfs 28 dagen eerder dan normaal in bloei.''

Hazelaar. Foto ROBIN UTRECHT

Niet alle soorten vinden een zachte winter vervelend. De ijsvogel bijvoorbeeld vindt het heerlijk als er géén ijs ligt. Want als alles is dichtgevroren, kan hij niet meer bij z'n visjes.