Spectaculaire luchtbeelden van overvolle Nederlandse rivieren

Het water in de rivieren staat al dagenlang hoog. Op deze luchtbeelden zijn de overvolle rivieren vanuit uniek perspectief te zien. De komende dagen stijgt het waterpeil in de Rijn, Waal, Vecht en IJssel nog tientallen centimeters. Op veel plekken in Nederland zijn maatregelen genomen.