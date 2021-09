Spinneninvasie in Nederlandse huizen en tuinen

Wie een goede achtertuin heeft, met voldoende verschillende soorten planten en bloemen, kan ervan uitgaan dat er wel veertig tot vijftig soorten spinnen in leven. Van de tijgerspin tot de kruisspin en van de trilspin tot de springspin.



Spinnen zijn ongelooflijk belangrijk, benadrukt Anne Krediet van de Nederlandse Entomologische Vereniging, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promotieonderzoek doet. ,,Ze eten allerlei kleine dieren. Waaronder vliegen, pissebedden en muggen. Als spinnen ineens weg zouden zijn, krijgen we een ongelooflijke overlast van insecten en andere kleine kruipende dieren.”



Die angst voor de achtpotige beestjes is volgens Meerburg echter nergens voor nodig. ,,De spinnen die in Nederland leven, zijn niet in staat de menselijke huid te perforeren.” Anders gezegd: ze kunnen niet door de huid komen om hun gif in te spuiten. Echt schade kunnen ze ons dus niet berokkenen. En ook het verhaal dat mensen jaarlijks een kleine tiental spinnen eten in hun slaap is een fabel. Krediet: ,,Het zou best kunnen dat je een keer wat doorslikt, maar dat kan je ook met een vlieg overkomen.”