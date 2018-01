Spiraaltje wint aan populariteit

Uit de representatieve steekproef van kenniscentrum Rutgers, onder 17.000 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar, blijkt dat 18 procent van de vrouwen van 40 tot en met 49 jaar een spiraal gebruikt, ofwel één op de zes. Bij hetzelfde onderzoek onder vrouwen van alle leeftijden was dat vijf jaar geleden slechts 7 procent.



Het condoom is bij de vrouwen van 25 tot en met 39 jaar juist het meest gekozen voorbehoedsmiddel, maar bij jonge vrouwen is vooral de pil, al sinds jaren het meest gebruikte anticonceptiemiddel, het populairst. 63 procent van de seksueel actieve vrouwen van 18 tot en met 24 jaar slikt dit dagelijkse portie hormonen. Maar ook daar wint het spiraaltje terrein. Uit het onderzoek ‘Seks onder de 25’, van Soa Aids Nederland in samenwerking met het kenniscentrum, bleek vorig jaar 11 procent van de ondervraagde jonge vrouwen een spiraaltje te gebruiken. Dubbel zoveel als in 2012.



,,Er is steeds meer aandacht voor alternatieven voor de pil. Dit maakt dat vrouwen steeds beter zelf nadenken over wat het beste bij ze past. Ook huisartsen wijzen er steeds vaker op", verklaart Ineke van der Vlugt van kenniscentrum Rutgers. ,,Voor oudere vrouwen is de kinderwens vaak al vervuld of ze zijn ervan overtuigd dat ze geen kinderen willen. Dan is een spiraaltje een goede optie. Zo ben je langer beschermd tegen een zwangerschap. Een hormoonspiraaltje kan vijf jaar blijven zitten en een koperspiraal vijf tot tien jaar. Je hoeft dan niet meer elke dag de pil te slikken."



Ze vervolgt: ,,Sommige van de oudere vrouwen slikten de pil al sinds hun 18de. Dan kun je je afvragen of deze methode nog wel bij je past en maak je een bewustere keuze."