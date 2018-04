Spitsuur bij autobedrijven: weg met die winterbanden

Verdachten liquidatie broer kroongetui­ge langer vast

9:52 Twee verdachten in de liquidatiezaak in Amsterdam-Noord, die aan de broer van kroongetuige Nabil B. het leven kostte, blijven langer vast zitten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat ze nog zeker negentig dagen langer in hun cel moeten blijven, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.