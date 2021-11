Spoedtest.nl verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen in beveiligd systeem

Gisteravond maakte het ministerie van VWS al bekend dat het aangifte had gedaan tegen een testbedrijf. Vandaag blijkt het om Spoedtest.nl te gaan. Het bedrijf is per direct uitgesloten van het Testen voor Toegang-systeem, er kunnen geen afspraken meer worden gemaakt. Spoedtest.nl heeft 100 locaties die waren aangesloten bij Testen voor Toegang. ,,De directe impact is niet zo groot. We hebben nog 23 andere aanbieders, met 600 locaties", stelt een woordvoerder van Testen voor Toegang.

‘Drastische beslissing’

De directeur van Spoedtest.nl betreurt 'de drastische beslissing van het ministerie'. Hij ontkent dat zijn bedrijf valse vaccinatiebewijzen zou hebben uitgegeven. ,,Wij weten op dit moment alleen dat er een onderzoek loopt. Wij hebben het volle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Wij verstrekken testbewijzen, geen vaccinatiebewijzen.”

Testbedrijven geven in principe inderdaad geen vaccinatiebewijzen uit. Ze geven alleen bewijzen uit van de uitslag van een coronasneltest. Als die uitslag negatief is, kan een klant een QR-code ophalen in de coronacheck-app die nodig is voor toegang tot onder meer horeca.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm © Anton Kappers

Mogelijk misbruik webportal

De verdenking richt zich er nu echter op dat betrokkenen bij Spoedtest.nl misbruik hebben gemaakt van het systeem waarmee artsen handmatig vaccinaties kunnen registreren. Dat kan via een webportal dat is opgezet na eerdere problemen met de automatische registratie van coronavaccinaties. Soms kwamen de prikken die huisartsen zetten niet door in de CoronaCheck-app.

Het webportal is alleen toegankelijk voor artsen die in het zogenoemde BIG-register staan. Dergelijke artsen moeten ook toezicht houden bij de testbedrijven. Dat is het ook het geval bij Spoedtest.nl., bevestigt directeur Emmelkamp. ,,We werken samen met het ministerie dit te onderzoeken. Ook wij willen de onderste steen boven.” Hij noemt de vermoedens ‘volledig ongegrond'.

Volgens Emmelkamp had Spoedtest toegang tot het systeem omdat daarin ook positieve testen kunnen worden geregistreerd. Dat is nodig omdat een herstelbewijs van corona kan worden gebruikt om een QR-code te krijgen in de CoronaCheck-app. Emmelkamp: ,,Van onze 2000 medewerkers, hebben slechts vijf personen toegang tot het systeem voor het aanmaken van herstelbewijzen. Deze vijf medewerkers hebben allemaal mondeling en schriftelijk verklaard geen misbruik van dit systeem te hebben gemaakt.” Toegang tot het webportal is alleen mogelijk via ‘een persoonlijke log-in en tweestaps authenticatie'.

Het ministerie heeft desondanks aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is de Inspectie voor Gezondheidszorg en jeugd is op de hoogte gesteld. ,,We streven ernaar om zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren", aldus een woordvoerder.

Interne brief

Spoedtest.nl stuurde afgelopen vrijdag juist nog een brief aan alle medewerkers waarin het bedrijf wijst op eerdere fraude met QR-codes door medewerkers van de GGD. Het bedrijf kondigt in de brief aan extra streng toezicht te zullen gaan uitoefenen om dergelijke fraude te voorkomen. Spoedtest schrijft ook veel vertrouwen te hebben in de eigen werknemers en ervan uit te gaan dat er geen fraude wordt gepleegd. Drie dagen later maakte het ministerie bekend aangifte te doen van precies dat: fraude.

Volgens Emmelkamp is dat toeval. ,,We hoorden pas maandagavond van de vermoedens van het ministerie. Die brief hebben we gestuurd naar aanleiding van valse QR-codes die door GGD’ers waren verspreid. We willen dat dat bij ons niet gebeurt.”

Behalve zeker één medewerker van de GGD zijn er de afgelopen weken ook enkele huisarts-assistenten aangehouden voor fraude met vaccinatiebewijzen. Ook online konden ongevaccineerden qr-codes vinden waarmee ze wel toegang kunnen krijgen tot horeca.