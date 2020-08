‘Spookvoetballer’ Bernio Verhagen geeft fraude én vervalsing toe in Deense rechtbank

Of Bernio Verhagen (26) geleerd heeft van zijn fouten? De Tilburgse spookvoetballer heeft dinsdagochtend in de Deense rechtbank in elk geval toegegeven schuldig te zijn aan fraude én vervalsing. Vier clubs op drie continenten trapten met open ogen in de leugens van Verhagen .

De rechtbank deed vandaag al snel uitspraak: Verhagen moet 15.000 Deense kronen - een slordige 2.000 euro - aan Viborg FF betalen plus de kosten van de zaak. Eerder kreeg hij al een celstraf van één jaar en drie maanden aan zijn broek wegens geweld, die wordt niet nóg langer. Verhagen accepteert de straf en gaat niet in beroep.

Het verhaal van Verhagen baarde internationaal veel opzien. Want hoe kon het dat een beperkte voetballer, die bij amateurclubs in Brabant niet eens het eerste elftal wist te halen, op zijn 25ste ineens profvoetballer werd bij FC Dinamo Auto (Moldavië), Cape Town City FC (Zuid-Afrika), Audax Italiano (Chili) en Viborg FF (Denemarken)? Het bleek te mooi om waar te zijn; op 17 december bereikte het verhaal zijn climax toen Verhagen werd opgepakt in het stadje Holstebro, in Midden-Jutland. Enkele uren eerder wist hij nog te ontsnappen aan de Deense politie, maar uiteindelijk bracht de nepvoetballer de kerstdagen eenzaam en alleen door in een Deense gevangenis.

De aanklachten tegen Verhagen zijn niet mals. Terwijl hij de voetbalclubs in 2019 oplichtte, kreeg hij ook nog aanklachten van geweld, diefstal, bedreiging en verkrachting aan zijn broek. Onder meer van zijn Chileense vriendin, die hij hardhandig door een Deense kiosk heen sleurde. En meerdere Deense en Nederlandse vrouwen stellen slachtoffer te zijn geworden van het geweld van Verhagen. Op 24 juni veroordeelde de Deense rechter hem tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf wegens geweld, maar werd hij wegens een gebrek aan bewijs vrijgesproken van verkrachting. De rechtszaak over de fraude tegen de voetbalclubs wordt apart behandeld.

De volgens Deense media ‘grootste voetbalfraudeur van de 21ste eeuw’ stond dinsdagochtend voor de rechter voor die fraude. Eerder ontkende Verhagen dat hij de boel had opgelicht, maar nu gaf hij toe wel toe dat hij de boel bedonderde toen hij zich meldde bij Lyngby Boldklub en Viborg FF. Hij bekende dat hij zelf emails en valse contracten naar die clubs stuurde namens de Stellar Group, een internationaal zaakwaarnemerskantoor. In die contracten stond onder meer dat Viborg FF de voetballer later voor een flink bedrag een een Chinese club door zou kunnen verkopen. Uiteindelijk droegen Viborg FF en de Stellar Group de zaak aan de Deense justitie over.

Verhagen antwoordde dinsdag met gebogen hoofd en zachte stem de vragen van de officier van justitie. Heel uitgebreid deed hij dat niet, het bleef bij ‘ja, ‘nee’ of ‘geen commentaar’. Hij zei nog wel dat iemand anders hem op het idee had gebracht om te frauderen. Hij zei verder ook niet te weten of Viborg hem niet goed genoeg vond, volgens hem zijn hij en de club in onderling overleg uit elkaar gegaan. Maar Viborg stelde eerder dat al na één training duidelijk was dat Verhagen niet het vereiste niveau had. Dat verhaal was bij wel meer clubs te horen.

Het is de verwachting dat de Deense rechtbank later dinsdag of woensdag uitspraak doet in de fraudezaak.

Lees ook: Een Tilburgse jongen die op zijn 25ste uit het niets profvoetballer wordt en in een jaar vier clubs op drie continenten verslijt. Dat kan niet kloppen. En het klopt ook niet. ‘Spookprof’ Bernio Verhagen raakte na een bizar jaar verstrikt in zijn web van leugens.

