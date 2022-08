Spoorvakbond over onderhandelingen: ‘Alleen als iets geen geld kostte werd er geen nee gezegd’

NS schrapt vanaf volgende maand fors in dienstrege­ling, waarschuwt voor verdere ingrepen

De Nederlandse Spoorwegen zetten het mes in de dienstregeling. Vanaf 5 september gaan er al minder treinen rijden en in 2023 rijdt het spoorbedrijf sowieso tien procent minder treinen dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Een tekort aan collega’s door de krappe arbeidsmarkt en stijgend ziekteverzuim hakken erin.

23 augustus