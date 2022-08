Sportclub TOGB ‘diepbedroefd en geschokt’ na dood oud-bestuurder bij truckdrama

Op de website van de club schrijft TOGB ‘ diepbedroefd en geschokt’ kennis te hebben genomen van het overlijden. De club is behalve in het voetbal ook actief in het handbal, biljart en tennis. ,,Arno heeft heel veel betekend voor TOGB, hij was een van de drijvende krachten bij de ontwikkeling van ons huidige sportpark en hij was nog steeds actief als scheidsrechter: een clubman in hart en nieren,’’ valt te lezen in het bericht.

Groente en fruit

Koot groeide op in een tuindersgezin in Berkel en Rodenrijs. Na zijn studie HBO Bedrijfskunde in Delft ging hij aan slag bij de groetenveiling in Bleiswijk, die later zou opgaan in The Greenery. De laatste 22 jaar is hij bij die handelsonderneming van telers van groente en fruit verantwoordelijk voor de inkoop en distributie van verpakkingsmaterialen.