Sportseizoen lijkt voorbij, verenigingen vrezen ledenverlies en financiële schade

Arnhemmer (73) is pal voor zijn huis doodgesla­gen: ‘Ik hoorde ze ‘Youtube! Youtube!’ roepen naar elkaar’

30 oktober De dodelijke mishandeling van een 73-jarige man in het Arnhemse Spijkerkwartier woensdagavond zorgt voor veel vraagtekens, ook bij zijn directe buren. Hoewel over het motief van de daders nog weinig bekend is, hakt de gebeurtenis er bij buurtbewoners in. ,,Het was een hartstikke aardige man, heel sociaal.’’