Sportwereld woest op nieuwe coronamaatregelen: ‘Dit is een totale lockdown van de amateursport’

Lockdown voor sport

De maatregelen staan gelijk aan een totale lockdown van de Nederlandse amateursport. Dat zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. ,,Wie dit van ons verlangt is niet ter zake kundig. De Tweede Kamer moet dit tegenhouden. Deze maatregel schiet zijn doel totaal voorbij. Dit is onvoorstelbaar. Elke trainingsavond, elke wedstrijdavond. We praten over complexen die van alle kanten vrij toegankelijk zijn. Geen enkele club kan hier de controle over behouden. Daarnaast heeft elk elftal wel enkele spelers die niet zijn gevaccineerd. Zonder hen kan de competitie niet worden afgemaakt. En dan wil men dit ook nog zaterdag al laten ingaan”, zegt een verbijsterde Van Olffen.



,,Hoe dan? Wie gaat dit regelen? Het sporten wordt de mensen onmogelijk gemaakt, of het nu voetballers, tennissers of badmintonners zijn. Wie bedenkt zoiets? Ik heb me deze hele periode van corona nooit uitgesproken over maatregelen, dat is niet aan mij. Maar dit gaat te ver. Ik ben nu echt boos.”



,,Het ontbreekt het kabinet kennelijk aan ieder inzicht over hoe een club functioneert. Zelfs al zouden sporters besluiten zich nu alsnog te laten vaccineren, dan duurt het vijf weken voor ze weer kunnen spelen. Dan ligt de competitie al overhoop. Wat denk je dat er gebeurt met clubs uit Urk en Staphorst. Maar als mensen denken dat de problemen zich alleen op deze plekken voordoen vergissen ze zich. Het speelt ook in de Randstad, in de wijken. Lang niet iedereen weet wat er aan de hand is. Er zullen zich het komend weekeinde spelers met hun tas bij de club melden, die echt geen idee hebben wat een QR-check eigenlijk inhoudt.”