Spraakzame Holleeder vreest levenslang: 'Nu belang om de waarheid te zeggen'

Holleeder wil aftrappen met de Heinekenontvoering. ,,Ik zou op het leven van Cor (van Hout red.) hebben gejaagd'', zegt hij. ,,Dat klopt niet.'' Hij wil daarom vertellen over de beginsituatie. Holleeder sprak in een eerder proces, naar aanleiding van het Kolbak-onderzoek, niet de waarheid, maar zou dat naar eigen zeggen gedaan hebben om het onderzoek naar de verdeling van Van Houts erfenis niet 'te raken'. ,,U heeft in Collegetour verteld dat Frans Meijer het losgeld heeft verbrand op het strand. Daar heeft u maandag hartelijk om gelachen. Hoe moeten we uw verklaringen zien?'', vraagt de rechter zich nu af. ,,De belangen zijn nu groter. Het gaat nu om levenslang. Ik wil dat de waarheid bovenkomt. Eerder heb ik bewust gelogen om mijn zus te beschermen''', antwoordt Holleeder, die zegt dat hij niet het monster is waarvoor mensen hem aanzien. ,,Ik ben een echt familiemens.'' Over zijn gedraai met woorden zegt hij: ,,Datzelfde geldt voor mijn zus. Toen dit, nu dat. Als rechter heeft u het toch wel vaker meegemaakt dat mensen de waarheid niet zeggen?'' Zus Sonja zou volgens Holleeder in 2013 haar vervolging hebben afgekocht voor 1,1 miljoen euro, onder voorwaarde dat ze alsnog vervolgd zou worden als bleek dat ze gelogen heeft. ,,Ik zou niet willen dat Sonja moet zitten, die heeft het allemaal niet bedacht.''

Over de verdeling van het losgeld dat de Heineken-ontvoering hem en Van Hout opleverde, zegt hij: ,,We zagen dat we gevolgd werden en besloten twee zakken op te graven en ieder onze eigen kant uit te gaan.'' Holleeder besloot naar Parijs te gaan, omdat hij daar een 'vriendinnetje' had. ,,Cor besloot in twee tellen dat hij meeging.'' Over geld dat hij in de Amsterdamse Wallen investeerde, loog hij. Uit angst dat Justitie of het Heinekenconcern het zou afpakken.

Investeren in cocaïne

In Parijs smeedden Holleeder en Van Hout het plan om in Zuid-Amerika in drugs te investeren. ,,Dat hadden we eerder bedacht'', zegt hij. ,,Het geld was genummerd, we konden het toch nergens anders uitgeven.'' Holleeder wilde van het losgeld cocaïne kopen. Voor zijn eigen veiligheid, en die van zijn familie, wil hij niet zeggen wie daarbij betrokken waren. ,,Ik wil de namen van hen die mij geholpen hebben niet noemen, uit veiligheidsoverwegingen doe ik dat niet.'' Holleeder refereert aan de twee raketten die op de rechtbank werden afgevuurd bij zijn vorige proces.



Holleeder haalde geld op in Lage Vuursche, waar het begraven lag. Hoeveel precies weet hij niet, maar de lezing dat Thomas van der Bijl het opgroef weerspreek Holleeder. ,,Ik kan aantonen dat mijn verhaal klopt'', rekent hij voor. ,,Er is 500.000 gulden gevonden in Frankrijk, daar zat 300.000 in duizendjes bij. Die heb ik meegenomen naar Parijs.'' Geen deel van het losgeld, omdat dat in briefjes van honderd was uitbetaald, aldus Holleeder. Om biljetten te wisselen zouden hij in de Parijse buitenwijken 'dingetjes' hebben gekocht. ,,Als je op de vlucht bent, heb je aan het losgeld niets.''