‘Spuugmooie treurplekken’: Mark kamde met Google Earth heel het land uit

Lezersbrieven Het was winter 1945...en mijn hondenhok was leeg

9:36 In de oorlogswinter van ’44-’45 stierven in het Westen 22.000 mensen van de honger. We vroegen lezers naar hun ervaringen uit de Hongerwinter. Dat leverde honderden aangrijpende brieven op (zie onderaan dit artikel). ‘Toen ik uit school kwam, was mijn hondje weg’.