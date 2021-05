SS’er Jacques Philippa verstopte zich 29 jaar op een zolderkamer en ontliep zo de doodstraf

VIDEO Hans Nijenhuis stopt als hoofdredac­teur AD: ‘Trots op het bereiken van een breder publiek’

30 april Hans Nijenhuis (58) stopt als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. De Hagenaar treedt per 1 juli terug en gaat aan de slag als schrijvend redacteur. ,,De doelen die ik vijf jaar geleden voor mezelf heb gesteld, zijn bereikt. AD is niet meer alleen de favoriete krant van, zeg, mijn moeder, het is ook de favoriete site van mijn dochters. We zijn neutraal, maar bepaald niet kleurloos. We zijn gezellig, maar ook serieus te nemen. En we groeien. Een mooi moment om plaats te maken.”