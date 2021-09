Staan er opeens een das én een vos in je tuin: ‘Toen hij draaide, wist ik het’

Ineens ’s nachts een das in je achtertuin zien, dan ook nog een vos die nieuwsgierig toekijkt en toevallig een camera bij de hand hebben. Paul van Bokhoven uit Heilig Landstichting, natuurliefhebber en gepensioneerd aardrijkskundeleraar, had dat geluk.

Laat op een avond zat hij onlangs aan zijn bureau bij het raam, toen de lamp met bewegingssensor in de tuin aansprong. In het licht zag Van Bokhoven ‘een grijze bol’. ,,Een das, dacht ik gelijk”, vertelt hij. ,,Welk dier is nu zo groot en heeft zo’n kleur. Toen hij draaide, wist ik het.”

En dat is bijzonder, in de meer dan dertig jaar dat zijn vrouw en hij in het huis aan de bosrand wonen, zagen ze maar twee keer eerder een das.

De camera, altijd klaar op zijn bureau, had hij vlug te pakken. Een zaklamp zorgde voor extra licht. ,,De das was op het vogelvoer afgekomen en zat te eten, minutenlang. Van achter het raam ben ik gaan knippen. En dat die vos nog kwam kijken, vossen zien we hier dagelijks, is gewoon mazzel.”