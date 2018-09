Staat overlegt met Volkert van der G.

De rechtbank bepaalde eind mei dat de moordenaar van Pim Fortuyn zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Het Openbaar Ministerie (OM) ging daartegen in beroep.



In de civiele zaak blijkt op 10 september een zitting te zijn geweest voor het gerechtshof in Den Haag. Die was gewoon openbaar en stond op de rol die journalisten kunnen inzien, benadrukt een woordvoerster van het hof.



Maar geen van de betrokken partijen gaf vooraf ruchtbaarheid aan de zitting, die onderbelicht bleef in de media. Nadat beide kanten hun pleidooi hadden gehouden, besloten ze een poging te doen om onderling afspraken te maken. "Het hof kon zich daar ook in vinden,'' bevestigt de woordvoerster na berichtgeving in De Telegraaf.