Staat wint hoger beroep: Schiphol mag toch al krimpen

De vrees van de luchtvaartmaatschappijen dat zij als gevolg van de voorgenomen maatregelen ernstige schade zullen ondervinden, is voor het hof geen reden om de krimp tegen te houden. De belangen van omwonenden, die geluidshinder ondervinden van de opstijgende en landende vliegtuigen, staan voor het hof boven andere belangen, zoals het behoud van werkgelegenheid, de hub-functie van Schiphol en de passagiers.

De zaak was aangespannen door verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM. Het draait om een besluit van het kabinet, waarin het aantal vluchten op Schiphol moet worden teruggebracht van een half miljoen, tot 440.000 per jaar, zodat het vliegverkeer na jarenlang gedogen binnen de geluidsgrenzen past. Het hof zegt dat de luchtvaartmaatschappijen er ‘geen recht op hebben dat de illegale situatie die de Staat gedoogde onveranderd in stand blijft’.

Aanvankelijk had de krimp eind dit jaar al moeten plaatsvinden, maar daar moest luchtvaart minister Mark Harbers schielijk op terugkomen nadat bleek dat eerst Europese regels moeten worden gevolgd, die voorschrijven dat alle alternatieven moeten worden afgewogen – en onderbouwd afgewezen – voordat tot krimp kan worden overgegaan.

Nog verdere vermindering

Die procedure loopt momenteel. Om oponthoud te voorkomen wil Harbers eind dit jaar alvast starten met ‘experimenteren met krimp’ door het aantal vluchten 8 procent terug te brengen (tot 460.000 per jaar) een voorstel dat aanvankelijk werd gesteund door Schiphol. Maar daar stak de kortgedingrechter in Haarlem begin april, op voorspraak van de luchtvaartmaatschappijen, een stokje voor. Ook voor tijdelijke krimp moeten de Europese regels worden gevolgd.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) tekende beroep aan tegen het oordeel van de rechter. Hij vond de uitspraak ‘niet in het belang van de omwonenden van Schiphol’, die ook bij de rechtszaak betrokken waren. De omwonenden, verenigd in de stichting Rechtsbescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), beschouwden het hoger beroep als ‘goed nieuws’. Met de uitspraak werden zij namelijk in de kou gezet, aldus RBV-bestuurslid Jan Boomhouwer.

Opvallend is dat de Staat en RBV, die samen optrokken in deze zaak, ook tegenover elkaar staan in een bodemprocedure. Die gaat over het handhaven van geluidsoverlast op Schiphol naar de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De inhoudelijke behandeling stond gepland voor donderdag, maar de Staat wil dat de rechter oordeelt of RBV het proces wel mag voeren namens omwonenden.

