Staatsbezoek koningspaar aan Griekenland weer uitgesteld, nu door Oekraïne-oorlog

Aanvankelijk zou het koningspaar met een flinke kabinetsdelegatie van dinsdagavond tot en met vrijdag in Griekenland doorbrengen. Het staatsbezoek werd eind vorig jaar al eens verschoven vanwege de destijds opgelaaide corona-pandemie. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is koortsachtig overlegd in Den Haag over wat te doen met het bezoek. Onduidelijk is nog wanneer het staatsbezoek nu plaatsvindt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt alleen dat het bezoek ‘vanwege de oorlog in Oekraïne en het menselijke leed van de Oekraïnse bevolking en vluchtelingen’ in ‘goed overleg’ de Griekse president Katerina Sakellaropoulou opnieuw is uitgesteld.