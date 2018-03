Staatsbosbeheer: stop met eigenhandig bijvoeren Oostvaardersplassen

Vanaf 1 maart voert Staatsbosbeheer de dieren bij in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Lange tijd was er discussie over het wel of niet bijvoeren van de dieren. De Dierenbescherming concludeerde dat de wilde heckrunderen, edelherten en konikpaarden in het gebied onnodig lang lijden. Verschillende dierenliefhebbers wilden niet wachten op een reactie van Staatsbosbeheer en namen het heft in eigen handen. Ze brachten zelf voedsel naar de dieren in het gebied.

Koekjes voor het wild

Quote We vinden soms zelfs hele pakken koekjes voor de dieren, nog in de verpakking. Joke Bijl, Staatsbosbeheer Joke Bijl van Staatsbosbeheer is heel duidelijk over de ‘hulp’ bij het bijvoeren: niet doen. ,,Hoewel het goed bedoeld is, weten de mensen die zelf voedsel naar het gebied brengen niet welk voedsel geschikt is voor de dieren. Er worden soms uien en stukken fruit in het gebied achtergelaten en daar zitten veel te veel voedingswaarden. We vinden soms zelfs hele pakken koekjes, nog in de verpakking.”



Naast deze bijzondere voorbeelden worden er ook ‘gewone’ balen hooi over de hekken van het natuurgebied gegooid, maar ook dat kunnen de dierenliefhebbers beter niet doen, zegt Bijl. ,,Om de balen hooi zitten vaak touwtjes die gevaarlijk zijn voor de dieren. Bovendien worden de balen op een plek net over het hek gegooid, in een hoek. Dat zorgt ervoor dat dieren moeten dringen om het eten. Ze kunnen elkaar dan gaan verwonden en er ontstaat onrust binnen de dierengroepen. Terwijl de dieren hun energie juist goed moeten bewaren om de winter door te komen.”

Geldboete voor bijvoeren

Het bijvoeren moet dus uitsluitend door Staatsbosbeheer gebeuren. Mensen die toch het heft in eigen handen nemen, riskeren een boete. ,, Staatsbosbeheer is de enige partij die een ontheffing heeft gekregen van de provincie Flevoland. De mensen die zelfstandig de dieren willen bijvoeren, riskeren een geldboete. De politie loopt in het gebied rond en houdt het in de gaten.”

Mensen hoeven niet bang te zijn dat de dieren onnodig lijden of met voedseltekort te maken krijgen, zegt Bijl. ,,Wij voeren de dieren nog steeds iedere dag bij, op tien verschillende plekken. We voeren ze schraal hooi uit andere natuurgebieden, dat is het juiste voer voor de wilde dieren. En we blijven ze bijvoeren tot er weer voldoende natuurlijk voedsel in het gebied is.”

Quote We blijven bijvoeren totdat er voldoende natuurlijk voedsel is voor de wilde dieren. Joke Bijl, Staatsbosbeheer

Bovendien spreken ze bij Staatsbosbeheer niet van ‘honger’ onder dieren. Dieren eten in de zomer en het najaar extra veel, zodat ze een vetreserve opbouwen voor in de winter. ,,In de winter leven ze van die reserves en van het eten wat ze vinden en hebben ze niet echt honger. In overleg met de dierenartsen is besloten om nog te blijven bijvoeren en niet te stoppen zodra de kou uit de lucht is. De dieren zijn door het bijvoeren uit hun winterstand gehaald en zitten nu in de voorjaarsstand qua spijsvertering. Die is sneller geworden door het bijvoeren. Dus we blijven bijvoeren totdat er voldoende natuurlijk voedsel is om die spijsvertering aan te kunnen”, aldus Bijl.

Volledig scherm Demonstratie tegen dierenleed Oostvaardersplassen © ANP

Ontheffing

Wanneer Staatsbosbeheer moet stoppen met bijvoeren, is afhankelijk van het besluit van de provincie. De Commissie Van Geel gaat een beleidskader schetsen. Het beleidskader helpt de provincie Flevoland bij de besluitvorming rond het bijvoeren op de Oostvaardersplassen, in samenwerking met verschillende dierenartsen. Staatsbosbeheer heeft een ontheffing gekregen van de provincie, waardoor ze nu de dieren in het natuurgebied mogen voeren. Die ontheffing loopt tot 21 april aanstaande. Of die ontheffing verlengd wordt, weet Bijl niet.

De Commissie Van Geel zou eind maart een nieuw adviesrapport over het natuurgebied naar buiten brengen, maar door de opgelaaide maatschappelijke discussie over het onderwerp loopt het vertraging op. De commissie wil die discussie en de genomen maatregelen opnemen in het rapport en verwacht het nu rond 25 april te kunnen presenteren.