Staatsbosbeheer: Vermijd het bos in het weekeinde

Hoe Nederland zich met #stormpoolen van haar beste kant liet zien

14:12 Toen gisteren bekend werd dat er heel de dag geen treinen meer zouden rijden, zaten veel treinreizigers met de handen in het haar. Gelukkig kwam hulp uit onverwachte hoek en liet Twitter zich van zijn beste kant zien. De hashtag #stormpoolen, waarbij mensen een lift zoeken of aanbieden, was daar gisteren trending topic.