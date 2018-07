Stad Groningen en Haren zitten zonder water

Volgens het Waterbedrijf is de storing ontstaan in een waterzuiveringsfabriek in het Groningse dorp Glimmen. Deze storing zorgt ervoor dat het water niet verder naar de huishoudens in de stad Groningen, Haren en een deel van Paterswolde kan worden gebracht.



Een woordvoerder van het bedrijf laat aan deze krant weten dat het nog zoekt naar de oorzaak van de storing en aan een oplossing werkt. Tot die tijd wordt de waterfabriek met de hand bediend. ,,We kunnen nu de helft van onze 'normale' capaciteit leveren. Daarom is op een flink aantal plaatsen weer een beetje water beschikbaar. Het kleine beetje water dat hier en daar wel uit de leidingen stroomt is wel drinkbaar."