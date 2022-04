Staking voorbij, maar chaos blijft op Schiphol: reizigers boos om tientallen geannuleerde vluchten

Grondmedewerkers van KLM hebben zaterdagochtend op Schiphol urenlang het werk neergelegd. Dat leidde tot lange rijen en tientallen geannuleerde vluchten. Reizigers klagen over de chaos op de luchthaven. Hoewel de staking voorbij is, roept Schiphol reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen.

De vluchten worden weer opgestart en KLM belooft reizigers zo veel als mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. Evengoed moeten passagiers rekening houden met wijzigingen, vertragingen en annuleringen.

De wilde staking kwam op het drukste moment op de luchthaven in jaren. Zaterdag reizen 195.000 passagiers via Schiphol. Dat leidt al tot lange wachtrijen, vanwege personeelstekorten. Ook is vanwege onderhoud aan twee landingsbanen het aantal vluchten beperkt. Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd.

De staking van KLM-medewerkers op Schiphol liep rond het middaguur af. Dat zegt Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV. De boze medewerkers van KLM hebben ook gesproken met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij. Niet bekend is of daar toezeggingen zijn gedaan. Volgens de KLM-directie is afgesproken om de komende tijd verder te praten over hoe de werkdruk omlaag kan. Daarnaast zal over het behoud van banen worden gesproken, meldt ze in een reactie.

Afhandelaars van de bagage van KLM legden het werk neer uit onvrede over de werkdruk en de stap van de maatschappij om werkzaamheden deels uit te besteden. Dat is volgens KLM nodig vanwege de personeelstekorten. De huidige medewerkers vrezen onder andere voor hun baan op de langere termijn.

Het personeel, dat vliegtuigen laadt en lost, vreest zijn baan kwijt te raken omdat de luchtvaartmaatschappij een deel van het werk wil uitbesteden. De grondmedewerkers stopten om 6.00 uur met werken. Dat betekent dat vliegtuigen van KLM niet worden geladen en gelost, of van en naar de gate gebracht worden. Dat leidde direct tot vertragingen van KLM-vluchten oplopend tot een half uur en een groot aantal gatewijzigingen. Ook zijn er tientallen vluchten geannuleerd.

‘Niet verantwoord’

Eerder vanmorgen riep Schiphol KLM-reizigers op tenminste drie uur van te voren aanwezig te zijn, in plaats van de standaard twee uur. Inmiddels vragen ze reizigers helemaal niet meer naar de luchthaven te komen. Met het oog op de veiligheid is verdere toestroom van passagiers niet verantwoord, volgens de luchthaven. Het gaat om passagiers voor alle vluchten, dus ook de vluchten die niet door KLM worden uitgevoerd. De oproep geldt in ieder geval voor mensen die voor zaterdag 15.00 uur zouden vertrekken. Reizigers wordt geadviseerd om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen.

,,Vanwege de staking op Schiphol en de daarbij komende veiligheidsredenen zijn op dit moment de afritten bij Schiphol van de A4 Den Haag - Amsterdam in beide richtingen dicht’’, aldus Rijkswaterstaat. De Koninklijke Marechaussee staat bij de afritten om mensen terug de snelweg op te sturen. Volgens een woordvoerder zorgt de afsluiting nog niet voor grote files. ,,Er is een kleine opstopping, maar het valt mee met hoe druk het is.”



Bij het loket voor internationale treinreizen staat een lange rij. Deze mensen proberen met de trein naar Frankrijk of Duitsland te reizen nadat hun vlucht werd geannuleerd. Ook staat er een rij van honderden meters voor een van de vertrekhallen. De rij loopt door tot buiten het gebouw van de luchthaven. Mensen worden via één ingang binnengelaten.

Volledig scherm Juist op de drukste dag in jaren heeft het KLM-personeel besloten tot een wilde staking. Dat leidt tot enorme rijen met reizigers bij een vertrekhal van Schiphol. © ANP

De Koninklijke Marechaussee meldt dat de situatie op Schiphol ‘stabiel’ is. Er hebben zich nog geen incidenten voorgedaan, aldus een woordvoerder van marechaussee. De organisatie houdt de drukte goed in de gaten. ,,Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt moeten we wel iedereen in veiligheid kunnen brengen.” De situatie wordt op dit moment nog niet als onveilig beschouwd.

Uitbesteed

Volledig scherm Ook in de vertrekhal van Schiphol is het enorm druk. Reizigers klagen over de chaos door de staking. © ANP ,,Donderdagavond ontvingen de grondmedewerkers een mail, met daarin de mededeling dat platformwerkzaamheden deels worden uitbesteed aan een andere afhandelaar”, zegt bestuurder Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart.



Uit een app van KLM aan het grondpersoneel blijkt dat het gaat om uitbesteding van een deel van de werkzaamheden in de meivakantie en de zomer aan Viggo, dat vorig jaar op Schiphol neerstreek. Maar het werk blijft uitgevoerd worden onder KLM-leiding.



'De verschillende maatregelen die we hebben genomen om de bezetting zo snel mogelijk te verhogen, blijken niet voldoende’, schrijft KLM in een app aan het grondpersoneel. ‘Er stromen nog steeds onvoldoende mensen in en het ziekteverzuim is nog steeds hoog.’

Laag loon

De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten. Volgens FNV is KLM de grootste, maar betalen ze de medewerkers ook het minst en delen ze het minst aantal vaste contracten uit. ,,Volgens de medewerkers wordt dat veroorzaakt door de zeer slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en alleen flexibele contracten. Daar weigert KLM iets aan te doen.”

Vorig jaar stapte KLM-dochter Transavia al over van het moederbedrijf naar de Nederlandse afhandelaar Viggo. Dat werd daarmee de achtste afhandelaar op de luchthaven. De onderlinge concurrentiestrijd tussen die bedrijven leidt er volgens FNV al jaren toe dat de arbeidsvoorwaarden slecht zijn en de lonen laag.

Chaos

Reizigers spreken op Twitter van ‘een chaos’ op de luchthaven. ‘Chaos op Schiphol op drukste dag in jaren na wilde staking KLM-personeel. Ja leuk, toeristen pesten. Laat ze gewoon cargo vliegtuigen blokkeren’, schrijft eentje. ‘Ik ben op #Schiphol. Wat een chaos. Door de flitsstaking van bagagepersoneel zijn alle vluchten vertraagd. Reizigers wordt nu opgeroepen om de trein te nemen (zonder bagage dus)’, schrijft Carolien Vader uit Amsterdam.

Volgens Daan Özgök uit Groningen is het erg druk op de luchthaven. ‘Schiphol is bereikt, nu zorgen dat we het ✈️ in komen. Er is nog genoeg tijd maar de luchthaven puilt uit’, schrijft hij bij een foto van rijen wachtende reizigers voor de incheckbalies van KLM.

Een verslaggever van NH Nieuws meldt: ‘De traverse tussen Vertrek 3 en 2 op Schiphol is nokvol. KLM/Delta-reizigers moeten dus in 3 aansluiten om in 2 in te checken. Staking wordt niet omgeroepen.’

‘Echt. Alle platformmedewerkers in ILLEGALE STAKING. Jullie moeten allemaal worden ontslagen of verantwoordelijk worden gehouden', reageert reisblogger Chris W. misnoegd in het Engels.

‘Er zitten hier genoeg mensen op #schiphol om de bagage zelf af te handelen van #klm. De wachtende klanten willen best even helpen…’, tweet Paul de Ruijter uit Amstelveen.

Informatie delen

Een woordvoerder van de luchthaven benadrukt dat medewerkers proberen zo goed als het kan reizigers bij te staan door informatie te delen en ze naar de gate te helpen.

Schiphol wijst erop dat in de sector al structureel sprake was van personeelstekorten. Dat is het geval bij bijvoorbeeld de beveiliging en de afhandeling van passagiers en bagage. Door de coronacrisis werd er twee jaar lang veel minder gevlogen. Daardoor waren er ook veel minder mensen nodig. Het lukt de bedrijven op de luchthaven niet om die mensen weer terug te krijgen.

Volledig scherm Vanwege de drukte roept Schiphol KLM-reizigers op tenminste drie uur van te voren aanwezig te zijn, in plaats van de standaard twee uur. © Daphne Lucker

