Stalker (75) ‘pestte zijn ex-vriendin de dood in’, OM toont ondanks hoge leeftijd geen genade

Video Morgen of woensdag kans op eerste zomerse dag van dit jaar: zelfs 27 graden mogelijk

17:00 De kans is groot dat het deze week voor het eerst dit jaar zomers warm wordt in De Bilt. Naar verwachting kan dit morgen of woensdag gebeuren. De laatste keer dat het met 25 graden of meer zomers warm was op het weerstation, was op 21 september 2020. Die dag werd het 25,3 graden in De Bilt.