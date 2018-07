Opletten op snelwegen door start zomervakantie én de hitte

In ons land begint in de regio Zuid voor velen vandaag de vakantie. Ook in het noorden van Duitsland en in België gaan scholen en bedrijven voor een aantal weken dicht. ,,Vakantiegangers die van plan zijn in het weekeinde te vertrekken moeten beslist rekening houden met files", waarschuwt de ANWB. Volgend weekeinde gaat in ons land de regio Midden met vakantie.

In België verwacht de ANWB dit weekeinde eveneens veel verkeer. Vanwege het mooie zomerweer staan er files op de wegen richting de kust. In Frankrijk valt de verkeersdrukte vooralsnog mee. Wel kan het morgen vastlopen op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Spaanse grens en de A10 Parijs-Orleans. Hier vind je een actueel verkeersoverzicht.



Op een groot aantal Duitse snelwegen loopt het verkeer naar verwachting ook vast. Onder meer de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg , de A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg. Bovendien wordt op meer dan vierhonderd plaatsen aan de weg gewerkt. Verkehrsinfo.de toont een actueel overzicht. De Duitse automobielclub ADAC maakte onderstaand video-overzicht.



Ongelukken

De afgelopen weken regent het op de snelwegen ook ongelukken die forse verkeersopstoppingen veroorzaken. Verkeersdeskundigen wijzen op de toegenomen verkeersdrukte. De snelwegen zitten ramvol, automobilisten tonen ongeduldig en roekeloos rijgedrag en de politie controleert nauwelijks, zo geven zij aan.

,,Landelijk zien we de laatste weken een toename van het aantal ongelukken’’, meldt de ANWB. ,,Het zal ons niets verbazen als dat te maken heeft met de warmte.’’

Geen dipje

Bergingsbedrijven zeggen het hartstikke druk te hebben. ,,Het aantal bergingen loopt sinds mei dik in de tientallen. Zeker tien procent meer dan vorig jaar rond deze tijd'', aldus Daan Witjes van bergingsbedrijf Van Eijck/Van Amerongen met vestigingen in Arnhem en Brabant. ,,Doorgaans hebben we na de winter meestal wel een dipje. Dit jaar helemaal niet. Het blijft ontzettend druk. Meestal bergen we vrachtwagens. Die stranden vaak door een klapband. Of het zijn buitenlandse chauffeurs die vaak maar wat aan rotzooien. Ook komen door het uitzonderlijke zomerweer nogal wat automobilisten stil te staan door een kokende motor. Die slepen we zo snel mogelijk naar een afrit.''

Zijn collega Vincent Ensie van het Utrechtse transport- en bergingsbedrijf Colewijn heeft dezelfde ervaringen. ,,Of het de warmte is, weet ik niet, maar het is continue raak de laatste dagen.’’

Knelpunten

De ongevallendrukte zal voorlopig voortduren, verwachten beide sleepbedrijven. ,,Wij anticiperen al op de spitstijden en staan bij knelpunten al paraat langs de weg. Bijvoorbeeld in Duiven. Op de A12 tussen Arnhem en Zevenaar, bij Duiven, is het elke dag wel raak.''